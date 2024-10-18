المشاكل الجلدية لدى كبار السن.. الأسباب والعلاج

تعد المشاكل الجلدية من الأمور الشائعة لدى كبار السن، وغالبًا ما تحدث نتيجة لجفاف البشرة مع تقدم العمر. ومع ذلك، يمكن السيطرة عليها عند تحديد الأسباب بشكل صحيح.

وأعراض المشاكل الجلدية تشمل، بثور الجلد ونتوءاته، وجفافه وتشققاته، واحمراره وتقشره، وعلامات خدشه، وفي حال استمرار الأعراض لأكثر من أسبوعين أو تأثيرها على الحياة اليومية، ينصح بزيارة الطبيب.

وبحسب موقع Gris Wold Care، فيما يلي أسباب المشاكل الجلدية لدى كبار السن

الأسباب الجلدية

جفاف الجلد

الإكزيما

العدوى الجلدية (مثل سعفة القدم)

الأسباب العصبية

تلف الألياف العصبية أو الجهاز العصبي المركزي

الأسباب النفسية

القلق والتوتر

الاكتئاب

الأمراض الجهازية

أمراض الكبد أو الكلى

مرض السكري أو الغدة الدرقية

الآثار الجانبية للأدوية

ردود فعل تحسسية أو آثار جانبية تؤثر على الكبد أو الكلى

إدارة مشاكل الجلد لدى كبار السن تتطلب اتباع إجراءات صحية فعّالة لتخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة.

وينصح باستخدام مرطبات قوية بعد الاستحمام للمساعدة في ترطيب البشرة الجافة، كما يجب تجنب التعرض للحرارة المفرطة والملابس الاصطناعية التي قد تزيد من تهيج الجلد.

بالإضافة إلى ذلك، يعد تناول الأدوية الموصوفة من الطبيب أمرًا ضروريًا في بعض الحالات.