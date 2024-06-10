انتشرت عبر "تيك توك".. تحذيرات من مكملات "'طحالب البحر" الغذائية
أصدر خبراء في مجال الصحة تحذيرًا بشأن المكملات الغذائية التي اكتسبت شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا "تيك توك"، والتي يدخل في تركيبها بشكل أساس طحالب البحر.
وقال الخبراء لصحيفة "ميرور" البريطانية إن المحتوى العالي من الألياف في تلك المكملات، يؤثر على صحة الأمعاء وأيضًا على الغدة الدرقية.
وأوضحوا "تكتسب مكملات طحالب البحر شعبية بسبب فوائدها الصحية المفترضة. رغم أن المحتوى العالي من الألياف فيها يمكن أن يفيد عملية الهضم بالنسبة للبعض، فإن الكثير منها قد يسبب إزعاجًا معويًّا، مثل: الانتفاخ، والإسهال".
وتابعوا: "إن اليود الموجود في طحالب البحر يشكل أيضًا بعض القلق على صحة الأمعاء. رغم أنه ضروري لوظيفة الغدة الدرقية، فإن الكثير من اليود يمكن أن يخل بتوازن بكتيريا الأمعاء؛ ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وكذلك قد يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية، وهذا يعتبر من المفارقات الطبية.
وأضافوا: "تحتوي طحالب البحر أيضًا على البريبايوتك، التي تدعم صحة الأمعاء عن طريق تنمية البكتيريا المفيدة. ومع ذلك، فإن الكثير من البريبايوتك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض بالنسبة لأولئك الذين يعانون أمراضًا معينة في الأمعاء، مثل: متلازمة القولون العصبي".
وأشاروا إلى أن: "العناية بصحة أمعائك تحتاج إلى نهج شخصي. كل شخص لديه جهاز هضمي فريد من نوعه مع ما يحبه من أطعمة وحساسيات وظروف صحية خاصة به. من المهم أن نأخذ هذا في الاعتبار عند التفكير في تجربة مكملات طحالب البحر".
وأنهوا تحذيرهم: "قبل اختيار مكملات طحالب البحر، كن حذرًا لأن محتوى اليود فيها يمكن أن يختلف بشكل كبير بين المنتجات. ومن المهم أن تحتوي المكملات على ملصقات واضحة توضح كمية اليود التي تحتوي عليها حتى يتمكن الأفراد من اتخاذ قرارات سليمة بشأن صحتهم".