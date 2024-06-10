انتشرت عبر "تيك توك".. تحذيرات من مكملات "'طحالب البحر" الغذائية

أصدر خبراء في مجال الصحة تحذيرًا بشأن المكملات الغذائية التي اكتسبت شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا "تيك توك"، والتي يدخل في تركيبها بشكل أساس طحالب البحر.

وقال الخبراء لصحيفة "ميرور" البريطانية إن المحتوى العالي من الألياف في تلك المكملات، يؤثر على صحة الأمعاء وأيضًا على الغدة الدرقية.

وأوضحوا "تكتسب مكملات طحالب البحر شعبية بسبب فوائدها الصحية المفترضة. رغم أن المحتوى العالي من الألياف فيها يمكن أن يفيد عملية الهضم بالنسبة للبعض، فإن الكثير منها قد يسبب إزعاجًا معويًّا، مثل: الانتفاخ، والإسهال".

وتابعوا: "إن اليود الموجود في طحالب البحر يشكل أيضًا بعض القلق على صحة الأمعاء. رغم أنه ضروري لوظيفة الغدة الدرقية، فإن الكثير من اليود يمكن أن يخل بتوازن بكتيريا الأمعاء؛ ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وكذلك قد يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية، وهذا يعتبر من المفارقات الطبية.