تصاعد حالات "كورونا" في أمريكا.. والعودة إلى الكمامات مجددًا

تصاعدت حالات فيروس كورونا "كوفيد-19" مرةً أخرى في أمريكا، وعادت الكمامات "الأقنعة" من جديد، لا سيما مع عودة المدارس، حيث تراقب المدارس والمكاتب الحالات، ويُطلب من الناس البقاء في المنزل عندما يكونون مرضى، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت الصحيفة أن "عودة الفيروس إلى الظهور تُذكرنا بأنه ما زالت لديه القدرة على إعاقة عمليتي التعلم والعمل"، لافتة إلى أن القليل من الشركات والمدارس جاهزة لاستعادة إجراءات مثل قواعد الارتداء الصارمة للكمامات، التي كانت شائعة خلال السنوات الأولى للجائحة.

ونقلت عن الرئيس التنفيذي لشركة "Box"، أرون ليفي، قوله: "لقد اتخذنا موقفًا واضحًا، من فضلك، من أجل الله، إذا لم تشعر بأنك بصحة جيدة، فلا تأتي".

وأوضح ليفي أن بعض موظفي الشركة ارتدوا الأقنعة بشكل طوعي مؤخرًا، أو أخذوا إجازة لرعاية أقاربهم المرضى.

وقالت إدارة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس، هذا الأسبوع، إنها فتحت 73 تحقيقًا بشأن تفشي فيروس كورونا في الثلاثين يومًا السابقة.

وحثت نقابة المعلمين المتحدة في لوس أنجلوس الطلاب على ارتداء قناع إذا حضروا إلى المدرسة وهم يعانون من أعراض الفيروس.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن "الوضع يبقى مراقبًا في معظم المدارس، ويُشجع في بعض الحالات على ارتداء الأقنعة والبقاء في المنزل إذا كان الشخص معرضًا للخطر، ورغم ذلك، لا تعتزم الكثير من المناطق استعادة إلزامية ارتداء الكمامات على نطاق واسع".

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن الدكتور ويليام شافنر، طبيب الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، أنه يتوجب على الأشخاص المعرضين لخطر كبير ويعانون من مخاطر عالية ارتداء الأقنعة عند السفر على متن الطائرات والحافلات أو القطارات أو في الأنشطة الداخلية التي تشمل العديد من الأشخاص.

بدورها، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يرتدي الأشخاص الذين يختبرون إيجابيًا لفيروس كوفيد-19 الكمامات عند التواجد بالقرب من الآخرين لمدة 10 أيام، أو حتى يحصلوا على نتيجتي اختبار سريعتين سلبيتين بفارق 48 ساعة.

وتتم مراقبة الوضع بعناية وتحديث الإرشادات بناءً على الوضع المحلي للمستشفيات ومستويات الإصابة بكوفيد-19 في كل منطقة، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن وضع الفيروس متغير باستمرار، والجهات المعنية تستمر في تقديم توجيهات وإجراءات محدثة بناءً على تطورات الوضع.

وأوصت بضرورة مواصلة مراقبة المصادر الرسمية للمعلومات حول كوفيد-19، والالتزام بالإجراءات الصحية المحلية والوطنية لحماية النفس والآخرين للحيلولة دون انتشار الفيروس.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"