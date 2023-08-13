تعرف على حقائق جديدة عن "فيتامين د"

تدور حول فيتامين "د" أساطير عديدة، وفقا للدكتورة لوبوف ستانكيفيتش، إحداها أن إنتاج فيتامين D يفترض أن يكون الشخص تحت الشمس للحصول عليه.

وبينت الدكتورة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، "أن الجلد قادر على إنتاج فيتامين D. ولكن من أجل ذلك من الضروري كل يوم أخذ حمام شمسي على كامل سطح الجلد بالبكيني أو دون ملابس على الإطلاق، وحينها يكون هناك أمل في إنتاجه من قبل الجلد"، وفق قولها.

وأوضحت الدكتورة أن التعرض اليومي للشمس "ضار بالجلد"، وثانيا، من الصعب إيجاد الوقت الكافي كل يوم من أجل ذلك، مؤكدة أن الرأي الشائع القائل إنه بمساعدة اسمرار البشرة يمكن الحصول على فيتامين د، ليس أكثر من مجرد أسطورة.