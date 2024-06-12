5 أعشاب طبيعية تساعد على تبييض أسنانك

يرغب الكثيرون في الحصول على ابتسامة مشرقة وجذابة، ولكن دون اللجوء إلى العلاجات المكلفة أو المنتجات الكيميائية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، هناك 5 أعشاب طبيعية يمكن أن تساعدك في الحصول على ابتسامة أكثر بياضًا وصحة، وهي:

الكركم

يُعتبر الكركم من الأعشاب القوية التي تُستخدم في تبييض الأسنان، إذ يحتوي على "الكركمين"، وهو مركب يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات.

ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة ممارسة طب الأسنان المعاصرة، يُظهر الكركم قدرة على تقليل البلاك والتهابات اللثة.

الريحان

يُعرف الريحان بفوائده الصحية، ويُستخدم أيضًا في تبييض الأسنان.

وأظهرت دراسة في مجلة طب الأسنان السريري والتجريبي أن استخدام الريحان، يمنع نمو البكتيريا التي تسبب البلاك والتسوس.