كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة BMJ Public Health أن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات توصيل الوجبات الجاهزة أكثر عرضة للإصابة بمرض السمنة.

وتوصل باحثون من كلية لندن للصحة إلى أن الأفراد الذين يستخدمون تطبيقات الطعام بكثرة هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 84%.

واكتشف الباحثون أيضا أن الموظفين "غير المهرة" أكثر عرضة لاستخدام تطبيقات الوجبات الجاهزة.

وكانت صحيفة التايمز أول من ذكر أن العائلات ذات الدخل المرتفع كانت أكثر استخداما لخدمة توصيل البقالة من المتاجر، مقارنة بالعائلات ذات الدخل المنخفض.

أخبار ذات علاقة دراسة: مشاهدة مقاطع الفيديو تزيد الشعور بالملل

وقال الباحثون: "إن استخدام تطبيقات توصيل الطعام الجاهز كان مرتبطًا بشكل إيجابي بمرض السمنة".

وأضافوا: "إن التأثير المحتمل للاستخدام المتزايد والمتباين لخدمات التوصيل عبر الإنترنت على النظام الغذائي، والتفاوت في التغذية، يستحق المزيد من البحث."

وتشير مجموعة كبيرة من الأدلة إلى أن السمنة يمكن أن تزيد خطر الإصابة بمجموعة من الاضطرابات الأخرى التي تهدد الحياة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والكثير من أنواع السرطان.