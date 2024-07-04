وفقًا لدراسة جديدة لمؤسسة "أمبيرتو فيرونيسي"، يساعد النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الناجين من السرطان، إذ ​​انخفض لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 32%، وخطر الوفاة المرتبطة بالقلب بنسبة 60%.

وأوضحت الدراسة أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​يركز على الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات والبقوليات وزيت الزيتون.

وتناول الأسماك والمأكولات البحرية مرتين على الأقل في الأسبوع، ويجب تناول منتجات الألبان والبروتينات الخالية من الدهون يوميًّا بكميات صغيرة، والتخلص من المشروبات السكرية.

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وفي الدراسة، تابع الباحثون 800 مريض سرطان، إيطاليين، لأكثر من 13 عامًا، وقدم المشاركون معلومات مفصلة حول أنماط الأكل الخاصة بهم كجزء من الدراسة.

كما أشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الناجين من السرطان في السنوات المقبلة بفضل تطور العلاجات.

ولفتت الدراسة إلى أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​يتكون ​بشكل رئيس من الأطعمة ذات المصادر الطبيعية للمركبات المضادة للأكسدة، وهو ما يمكن أن يفسر الميزة الملحوظة من حيث قلة الوفيات نتيجة السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبذلك، فمن المهم أن نفهم كيف يمكن لنظام غذائي جيد أن يحسن صحة ورفاهية الأشخاص الذين تغلبوا على السرطان.