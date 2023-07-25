"الصحة العالمية" تحذر من حمى الضنك جراء موجات الحرّ

قال رئيس البرنامج العالمي لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة بمنظمة الصحة العالمية الدكتور رامان فيلايودان، إن نحو نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك.

وحمى الضنك، والتي تسمى أيضا حمى تكسير العظام، هي العدوى الفيروسية الأكثر شيوعا التي تنتقل من البعوض إلى البشر، ولا يعاني معظم المصابين بحمى الضنك من أعراض ويتعافون في غضون أسبوع إلى أسبوعين، إلا أنه يصاب بعض الأشخاص بحمى الضنك الشديدة ويحتاجون إلى رعاية في المستشفى.

وحذر فيلايودان من ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء العالم؛ بسبب الاحتباس الحراري الذي يتميز بارتفاع متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار وفترات أطول من الجفاف.

وبين فيلايودان أن حمى الضنك تؤثر على ما يقرب من 129 دولة، مشيرا إلى أنه يتم الإبلاغ عن نحو 100 إلى 400 مليون حالة سنويا.