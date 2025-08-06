في أي عمر يجب عليك فحص الكوليسترول؟

الكوليسترول هو نوع من الدهون الضرورية للجسم، إذ يدخل في تركيب أغشية الخلايا، ويساعد الكبد على إنتاج العصارة الصفراوية، ويُعد أساسًا لتكوين بعض الهرمونات.

لكن المشكلة تظهر عندما ترتفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم؛ ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

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لذا، يعد الكشف المبكر أمرًا بالغ الأهمية، لأنه قد يُتيح فرصة لاتخاذ خطوات وقائية تغيّر مجرى الحياة.

من جانبه كشف الدكتور نافين بهامري، أخصائي في أمراض القلب، عن العمر المناسب لفحص مستوى الكوليسترول للمرة الأولى.

ووفقًا لطبيب القلب، يوصى بضرورة فحص مستوى الكوليسترول في الدم في سن العشرين، مع إجراء تحليل دهون صائم .

وقال إنه إذا أظهرت نتائج فحوصاتك مستوى طبيعيًّا، فعليك إعادة الفحص بعد 4-6 سنوات.

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ومع ذلك، يختلف الوضع إذا كنت مريضًا معرضًا لخطر كبير أو لديك تاريخ عائلي.

وشدد طبيب القلب على أنه إذا كنت من فئة المعرضين لخطر كبير، على سبيل المثال، إذا كان لديك تاريخ عائلي قوي لأمراض القلب، أو كنتَ مصابًا بداء السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو كنت تعاني من السمنة، أو تدخن بانتظام، أو كنت مصابًا بمتلازمة تكيس المبايض، أو كنت تعيش نمط حياة خاملًا، فعليكَ فحص مستوى الكوليسترول لديكَ في أقرب وقت ممكن.