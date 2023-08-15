البطيخ لترطيب البشرة وتعزيز حيوية الشعر
يتمتع البطيخ الأحمر بفوائد تجميلية تجعل منه مكوناً مثالياً لترطيب بشرة الوجه وتقشير بشرة الجسم، وتعزيز حيوية الشعر.
يتكون البطيخ من الماء بنسبة 90%، ما يجعل منه مرطباً طبيعياً مفيداً للبشرة، أما بذوره فتتمتع بفوائد مقشرة تزيل الخلايا الميتة عن سطح الجلد. يوصف البطيخ لمحاربة جفاف البشرة والشعر، وهو غني بالفيتامينات من فئة A وC وE.
أما للاستفادة من خصائصه التجميلية فيمكن اعتماد الخلطات التالية:
لوشن مرطب للوجه
لتحضير هذا اللوشن يكفي خلط 4 ملاعق كبيرة من عصير البطيخ، مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد، وملعقة كبيرة من الغليسيرين.
يحفظ هذا الخليط في عبوة نظيفة ويستعمل القليل منه على قرص قطني لتطبيقه على الوجه، والعنق، وأعلى الصدر.
كما يمكن وضعه أيضاً في عبوة رذاذة تسهل رشه على البشرة قبل تطبيق كريم النهار وهو يحفظ في الثلاجة لبضعة أيام.
مقشر ينعّم الجلد
لتحضير هذا المقشر يكفي خلط 4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض، 4 ملاعق كبيرة من زيت بذور العنب، مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق بذور البطيخ، وقطعة بطيخ مهروسة.
يتم تطبيق هذا المقشر على بشرة الجسم بعد تنظيفها وتجفيفها، وهو يدلك بحركات دائرية قبل شطفه جيداً بالماء. وينصح بتطبيقه على الجسم مرة أو مرتين أسبوعياً بهدف تعزيز نعومة البشرة.
علاج مرمم للشعر
يكفي خلط كوب من البطيخ المهروس، 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند بعد تسخينه قليلاً، 3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا، وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
يتم تطبيق هذا القناع على الشعر مع التركيز على طول خصلاته وأطرافها. وهو يترك على الشعر بعد ذلك لمدة ساعة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر بالشامبو.