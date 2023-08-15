البطيخ لترطيب البشرة وتعزيز حيوية الشعر

يتمتع البطيخ الأحمر بفوائد تجميلية تجعل منه مكوناً مثالياً لترطيب بشرة الوجه وتقشير بشرة الجسم، وتعزيز حيوية الشعر.

يتكون البطيخ من الماء بنسبة 90%، ما يجعل منه مرطباً طبيعياً مفيداً للبشرة، أما بذوره فتتمتع بفوائد مقشرة تزيل الخلايا الميتة عن سطح الجلد. يوصف البطيخ لمحاربة جفاف البشرة والشعر، وهو غني بالفيتامينات من فئة A وC وE.

أما للاستفادة من خصائصه التجميلية فيمكن اعتماد الخلطات التالية:

لوشن مرطب للوجه

لتحضير هذا اللوشن يكفي خلط 4 ملاعق كبيرة من عصير البطيخ، مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد، وملعقة كبيرة من الغليسيرين.

يحفظ هذا الخليط في عبوة نظيفة ويستعمل القليل منه على قرص قطني لتطبيقه على الوجه، والعنق، وأعلى الصدر.

كما يمكن وضعه أيضاً في عبوة رذاذة تسهل رشه على البشرة قبل تطبيق كريم النهار وهو يحفظ في الثلاجة لبضعة أيام.