رغم الأكل من الصحن نفسه.. لماذا يصاب البعض بالتسمم الغذائي وآخرون لا؟

هل سبق لك أن تعرضت للتسمم الغذائي، بينما لم يمرض أي من رفاقك بعد تناول الطعام نفسه؟ إنه موقف محير قد يجعلك تتساءل عما إذا كنت تعاني بالفعل من التسمم الغذائي. لكن كما تبين، من الممكن أن يتناول عدة أشخاص الطعام نفسه، مع إصابة شخص واحد فقط بالتسمم، بحسب تقرير نشره موقع huffpost.

ويشمل التسمم الغذائي مجموعة من الأعراض المعدية المعوية، بما في ذلك الغثيان والقيء والإسهال والحمى. وقال مازور: "تعزى هذه الأعراض عمومًا إلى الطعام الملوث بفيروس أو بكتيريا، أو بالطفيليات بشكل أقل شيوعًا".

العوامل المؤثرة في القابلية للإصابة

لكن لماذا يصاب بعض الأفراد بالتسمم الغذائي والبعض الآخر لا يصاب به، حتى بعد تناول الطعام نفسه؟ تكمن الإجابة إلى حد كبير في الاختلافات الفردية في أجهزة المناعة والميكروبات المعوية، وهي تريليونات الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في أنظمتنا الهضمية، التي تؤثر في الصحة العامة.

ويعطل التسمم الغذائي ميكروبيوم الأمعاء؛ مما يؤدي إلى الإصابة بالمرض. فإذا كنت أنت وصديقك تأكلان الهمبرغر نفسه غير المطبوخ جيدًا، وكان الميكروبيوم المعوي لديك غير صحي بينما كان لدى صديقك قويًا، فقد تشعر بعدم الراحة بشكل كبير.