حافظ على صحة قلبك بمعرفة هذه الحقائق

تُجيب رئيسة الجمعية الأمريكية لأمراض القلب الوقائية الدكتورة مارثا غولاتي، في "شهر القلب الأمريكي"، الذي يعقد سنويا في شهر فبراير/شباط من كل عام، عن بعض أهم الأسئلة المتعلقة بصحة القلب، وفقًا لما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وتُشكل أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة، إذ يتوفى بسببها سنويًا نحو 695 ألف شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ما هو عدم انتظام ضربات القلب؟

تقول الدكتورة غولاتي "إن عدم انتظام ضربات القلب يحدث عندما يكون هناك خللًا في إيقاع ضربات القلب"، مبينة أن عدم انتظام ضربات القلب يحدث بسبب الوراثة، أو الإجهاد، أو أمراض القلب الموجودة مسبقًا، أو عادات نمط الحياة مثل التدخين وسوء التغذية.