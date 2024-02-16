حافظ على صحة قلبك بمعرفة هذه الحقائق
تُجيب رئيسة الجمعية الأمريكية لأمراض القلب الوقائية الدكتورة مارثا غولاتي، في "شهر القلب الأمريكي"، الذي يعقد سنويا في شهر فبراير/شباط من كل عام، عن بعض أهم الأسئلة المتعلقة بصحة القلب، وفقًا لما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وتُشكل أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة، إذ يتوفى بسببها سنويًا نحو 695 ألف شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ما هو عدم انتظام ضربات القلب؟
تقول الدكتورة غولاتي "إن عدم انتظام ضربات القلب يحدث عندما يكون هناك خللًا في إيقاع ضربات القلب"، مبينة أن عدم انتظام ضربات القلب يحدث بسبب الوراثة، أو الإجهاد، أو أمراض القلب الموجودة مسبقًا، أو عادات نمط الحياة مثل التدخين وسوء التغذية.
وأوضحت أن "النوع الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب هو الرجفان الأذيني، وهو عندما يكون معدل ضربات القلب غير منتظم وسريع في كثير من الأحيان ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالقلب".
ما أعراض عدم انتظام ضربات القلب؟
وأشارت الدكتورة غولاتي إلى أن أعراض عدم انتظام ضربات القلب أعراض مختلفة جدًا اعتمادًا على نوعه وشدته وصحة الفرد، ويمكن أن تشمل ألمًا في الصدر وعدم الراحة والتعب والدوخة.
وبينت أنه "في بعض الأحيان، يحدد المريض موعدًا أو يأتي إلى المستشفى بعد إصابته بأعراض قلبية، وبحلول الوقت الذي يتحدث فيه مع الطبيب، تهدأ الأعراض، فمن الصعب علاج المرضى الذين لم يعودوا يعانون من الأعراض التي عانوا منها، ويمكن أن يكون الأمر مخيفًا أو محبطًا للمرضى الذين يريدون فقط فهم ما يحدث لأجسادهم".
ونوهت الدكتورة غولاتي إلى أن الوسائل التقنية الرقمية الخاصة بالحالة الصحية للمريض يمكن أن تساعد في كسر تلك الحلقة؛ فهي تسمح للمرضى بالوصول إلى بيانات القلب الدقيقة في الوقت الفعلي والتي يمكنهم مشاركتها مع أطبائهم.
وبالنسبة للمرضى، من شأن تلك الوسائل أن توفر لهم راحة بال إضافية ورؤية ثاقبة لصحة القلب، أما بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، فهي توفر فهمًا أكثر شمولاً لحالة المريض وتمكن من تنفيذ التدخلات في الوقت المناسب.
ما هو خفقان القلب؟
وأضافت الدكتورة غولاتي أنه "عادة ما يتميز خفقان القلب بنبض سريع أو رفرفة، وغالبًا ما يمكن الشعور به في الصدر أو الحلق أو الرقبة"، مبينة أن "خفقان القلب في حد ذاته ليس دائما سببا للقلق"، في حين "يكن أن تشمل مسببات خفقان القلب التوتر والقلق والتغيرات الهرمونية أو المنشطات مثل الكافيين".
وأشارت إلى أنه يمكن للمرضى شراء أجهزة منزلية عبر الإنترنت تتيح لهم تسجيل الأعراض بسهولة وتلقي القراءة وتأكيد ما إذا كانوا يعانون من عدم انتظام ضربات القلب الذي قد يهدد حياتهم، إلا أن الرعاية الطبية مطلوبة "إذا كنت تعاني من خفقان القلب مصحوبًا بألم في الصدر أو إغماء أو دوخة شديدة".
ما الذي يسبب عدم انتظام ضربات القلب؟
وأوضحت غولاتي أن عادات نمط الحياة مثل مستوى النشاط أو النظام الغذائي أو التدخين يمكن أن يكون لها تأثير خطير على الصحة العامة، وخاصة صحة القلب.
وأكدت "أهمية اتباع نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية اليومية، لأنها تحافظ على القلب في حالة جيدة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب".
ونوهت الدكتورة غولاتي إلى أن هناك بعض العوامل التي لا يمكن السيطرة عليها والتي يمكن أن تسهم في عدم انتظام ضربات القلب كالتشوهات الخلقية في بنية القلب.
ومضت الدكتورة غولاتي قائلة: "يمكن أن تؤثر أمراض القلب الخلقية على الطريقة التي تنتقل بها إشارات النشاط الكهربائي عبر القلب، مما قد يؤثر بعد ذلك على إيقاع القلب".
وبينت أنه "مع تقدمنا في العمر، تتغير قلوبنا، وهذه التغييرات على الرغم من أنها طبيعية، يمكن أن تؤثر على الطريقة التي تعمل بها قلوبنا وطريقة تدفق النبضات الكهربائية من خلال نظام القلب والأوعية الدموية لدينا، وفي حين أن خيارات نمط الحياة يمكن أن تؤثر على الصحة العامة، فإن إدارة الشيخوخة والعوامل الخلقية أو الوراثية غالبا ما تتطلب نهجا شخصيا ومتعدد الأوجه".
معالجة عدم انتظام ضربات القلب؟
تختلف معالجة عدم انتظام ضربات القلب تبعا لأعراض كل فرد والعوامل المساهمة، وفقًا للدكتورة غولاتي، التي توضح أنه "من المهم أن يتمكن الأطباء من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الأكثر استنارة بشأن الرعاية الطبية".
وأكدت أن الاكتشاف والتدخل المبكر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على التشخيص على المدى الطويل ويقلل من خطر حدوث مضاعفات، مثل السكتة الدماغية أو قصور القلب.