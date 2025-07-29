من بينها "السيلينيوم".. الجانب "المظلم" لأهم المكملات الصحية

في عالم يمتلئ بالوعود بـنومٍ أفضل وبشرة مشرقة وحياة أطول، تبدو المكمّلات الغذائية وكأنها اختصار سحري للصحة.

لكنّ دراسة حديثة نُشرت في مجلة Cureus تكشف جانباً مظلماً لهذه المنتجات، وهو أن الإفراط في تناول بعض المكملات قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

أولى هذه المكملات هي "السيلينيوم"، المعدن المتوفر في المكسرات البرازيلية، اللحوم العضوية، المأكولات البحرية، الحبوب ومنتجات الألبان.

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ورغم فوائده في دعم المناعة وحماية التيلوميرات (النهايات الدقيقة للكروموسومات التي ترتبط بتقدم السن والأمراض المزمنة)، فإنّ الجرعات الزائدة منه قد تسبب "تسمم السيلينيوم"، وهي حالة غير مريحة تشمل تساقط الشعر، وهشاشة الأظافر، وطعماً معدنياً في الفم، ومشكلات في الجهاز الهضمي، وتعباً عاماً، ورائحة نفس تشبه الثوم.

ثاني هذه العناصر هو النياسين، المعروف أيضاً بفيتامين B3، والذي يُستخدم في مكمّلات "الديتوكس" ومشروبات الطاقة.

اختصاصيون يحذرون من أنّ الجرعات العالية منه قد تؤدي إلى احمرار الوجه، وإحساس بالحرق، وحكة جلدية، وحتى سمية كبدية.

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وتُخطئ كثير من النساء في تفسير هذه الأعراض، فتعتقد أنها حساسية أو حالة جلدية مثل الوردية، خاصةً بعد اتباع أنظمة تنظيف الجسم المنتشرة على وسائل التواصل.

وفي ضوء هذه النتائج، يوصي الخبراء بالتوازن وعدم الانجرار وراء الترندات الصحية دون استشارة اختصاصي تغذية. فحتى أكثر العناصر فائدة قد تتحول إلى خطر إذا أُفرِط في استخدامها.