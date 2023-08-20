الصداع من بينها.. هذه أعراض سرطان الدماغ

كشف أخصائي أورام، الأعراض التي يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها. ويقول البروفيسور ألكسندر سيرياكوف إن الصداع يعتبر أولى الأعراض وأكثرها انتشاراً لورم خبيث في الدماغ.

وبين أن السمة المميزة للصداع حدوثه أو اشتداده في النصف الثاني من الليل أو قرابة الصباح، وكذلك أثناء حالات الإجهاد والجهد البدني.

وأضاف بروفيسور الأورام أن التقيؤ من الأعراض الأولى لورم الدماغ وخاصة عندما يظهر في الصباح بالتزامن مع الصداع، موضحاً أن هذا الشعور غير مرتبط بتناول الطعام ولا يصاحبه غثيان. وعند الأطفال قد يظهر بمعزل عن الأعراض الأخرى.

ويشير الأخصائي إلى أن الاضطرابات العقلية، مثل ظهور مشكلات في الذاكرة والتفكير والإدراك والتركيز تعد من علامات الأورام الخبيثة في الدماغ ويمكن أن يواجه المرضى صعوبة في تحديد مكان وجودهم والوقت، ويصبح المصاب عصبياً وعدوانياً، أو على العكس يصبح خاملاً ولامبالياً، وفي بعض الأحيان تلاحظ لديه مظاهر الهلوسة".

كما اعتبر الأخصائي أن النوبات التشنجية (الصرع) من بين الأعراض الأولية الواضحة، لأن ظهورها من دون سبب واضح لأول مرة بعد بلوغ سن العشرين يجب أن تقلق الشخص.

وبين البرفيسور الكسندر أنه في المراحل المبكرة تظهر أيضاً مشكلات في الرؤية مصحوبة بالضبابية وظهور الذباب أمام العينين.

ونقلا عن صحيفة "إزفيستيا"، فقد دعا البرفيسور الكسندر إلى الإسراع باستشارة الطبيب المختص عند ظهور أي من الأعراض المذكورة.