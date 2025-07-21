الحرّ يضاعف احتمالات الإصابة.. نصائح للحماية من النوبات القلبية صيفا

حذر طبيب القلب الروسي سيرغي فيتشتوموف من تزايد خطر النوبات القلبية في فصل الصيف، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر سلبا في مرضى القلب والأوعية الدموية.

وأوضح في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" أن الحرّ الشديد قد يؤدي إلى اضطراب في الدورة الدموية والجفاف، ما يزيد احتمال الإصابة بأزمات قلبية مفاجئة.

وشرح الطبيب الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الاشتباه بنوبة قلبية في الطقس الحار، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في نقل المصاب إلى مكان بارد، مثل الظل أو غرفة مكيفة أو حتى تحت مروحة، مع تفضيل وضعية الجلوس أو الاستلقاء ورفع الساقين لتحسين تدفق الدم إلى القلب والدماغ.

وأضاف أن من المهم تعويض السوائل المفقودة عن طريق شرب الماء البارد (وليس المثلج) على جرعات صغيرة، مع إمكانية استخدام مياه معدنية خالية من الغازات أو مملحة قليلاً لاستعادة توازن الأملاح في الجسم.

وحذّر من تناول الكحول أو القهوة أو مشروبات الطاقة، كونها تسرّع الجفاف وتفاقم الحالة.

كما أشار إلى ضرورة تبريد الجسم عبر ترطيب مناطق مثل الوجه والعنق والمعصمين، أو وضع كمادات باردة على الجبين أو مؤخرة الرأس، مع تفادي استخدام الماء شديد البرودة مباشرة على الرأس لتجنّب التشنجات الوعائية.

ونصح أيضاً بفك الملابس الضيقة وخلع الأزرار، خاصة حول الرقبة.

وأكد فيتشتوموف أهمية مراقبة ضغط الدم والنبض، قائلاً إنه في حال كان الضغط منخفضاً يُفضل الاستلقاء مع رفع الساقين أعلى من مستوى الرأس، أما إذا كان مرتفعاً فيجب تناول الأدوية الموصوفة من دون خفضه بسرعة كبيرة، تجنباً لأضرار محتملة على القلب والدماغ والكلى.

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وفيما يخص أعراض النوبة القلبية، أشار الطبيب إلى أن أبرزها ألم ضاغط أو حارق خلف عظمة الصدر لا يزول باستخدام النتروغليسرين، وقد يمتد إلى الذراع الأيسر أو الكتف أو الفك أو الجزء العلوي من البطن.

وتشمل الأعراض الأخرى ضيق التنفس، والتعرق البارد، والغثيان، إضافة للدوخة، والضعف العام، فضلا عن الشعور المفاجئ بالخوف أو ما يُعرف بـ"هاجس الموت"، وهي علامات تستدعي تدخلا طبيا فوريا.