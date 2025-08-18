هذا المكمل الغذائي قد يقلل خطر الإصابة بالسكري

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد البحوث السريرية في مونتريال (IRCM) أن مكملات أوميغا-3 الدهنية، خاصة EPA وDHA الموجودة في زيت السمك، قد تسهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، وهما من أبرز أسباب الوفاة والعجز على مستوى العالم.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 529 مليون شخص حول العالم كانوا مصابين بالسكري عام 2021، توفي منهم نحو 1.6 مليون شخص. ويؤدي هذا المرض، الذي غالبًا ما يرتبط بنمط الحياة، إلى اضطرابات في استقلاب السكريات والدهون؛ ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، فإن الدراسة الكندية، التي استمرت بين عامي 2013 و2019، شملت 40 مشاركًا يتمتعون بصحة جيدة ولم يكونوا يتناولون أدوية. وخضع المشاركون لتجربة استهلاك يومي لـ 2.7 غرام من EPA وDHA لمدة 12 أسبوعًا، مع الحفاظ على نمطهم الغذائي المعتاد.

وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في قدرة الجسم على إفراز الإنسولين، والتخلص من الدهون بعد تناول وجبات دهنية، وانخفاضًا في الالتهاب المزمن في الأنسجة الدهنية، خاصة لدى من يعانون ارتفاعًا في بروتين الدم apoB، المرتبط بالكوليسترول الضار.

وتشير النتائج، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، إلى أن ارتفاع مستويات apoB لا يأتي فقط نتيجة للإصابة بالسكري، بل قد يكون أحد أسبابه. كما أن انخفاض الالتهاب بفضل أوميغا-3 أسهم في تقليل عوامل الخطر المرتبطة بكلٍّ من السكري وأمراض القلب.

وبما أن الجسم لا ينتج كميات كافية من EPA وDHA بشكل طبيعي، يوصي الخبراء بتناول الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والماكريل والرنجة مرتين أسبوعيًّا، أو الاعتماد على مكملات زيت السمك المعتمدة دوليًّا لضمان الجودة.

ويواصل الفريق البحثي دراسة العلاقة المعقدة بين خفض الكوليسترول الضار وزيادة خطر السكري، ويبحث في إمكانية أن تكون أحماض أوميغا-3 مفتاحًا لحل هذا التناقض. الدراسة لا تزال مفتوحة أمام المشاركين من داخل كندا.



