تزايد إصابات كورونا في روسيا بشكل كبير

أعلن مقر العمليات الفدرالي الروسي لمكافحة العدوى اليوم الثلاثاء، أن حالات الاصابة بفيروس "كورونا 19" قد ارتفع في أنحاء البلاد بنسبة 48% خلال أسبوع واحد.

وفي إفادة صحفية قال المقر: "ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد في روسيا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 48%، كما زاد عدد حالات العلاج في المستشفيات بنسبة 20.6%".

وأوضح المركز المختص في مكافحة العدوى،"زادت حالات الدخول إلى المستشفيات في 42 منطقة في روسيا فيما زاد معدل الإصابة في 70 منطقة".

وبحسب المقر، فقد تعافى 7280 شخصًا خلال الأسبوع، وهو ما يزيد بنسبة 61.5% عن الأسبوع السابق، وتوفي 14 شخصًا خلال هذه الفترة.

وفي المجمل منذ بداية الوباء في روسيا، تم تحديد 23.014.969 حالة إصابة و22.458.308 حالات شفاء، وتوفي 400.023 .