كيف تسيطر على ارتفاع ضغط الدم خلال الطقس الحار؟

يعد التحكم في مستويات ضغط الدم أثناء الطقس الحار أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة؛ إذ يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى الجفاف وزيادة الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية؛ ما قد يؤثر بدوره على ضغط الدم.

فيما يأتي بعض النصائح لمساعدتك في إدارة ضغط الدم أثناء الطقس الحار، بحسب ما ورد على لسان خبراء في مجال الصحة لموقع "تايمز أوف إنديا":

حافظ على رطوبة جسمك

يمكن أن يتسبب الجفاف في ارتفاع ضغط الدم، لذلك من المهم شرب الكثير من الماء طوال اليوم، خاصة عندما يكون الجو حارًا بالخارج.

وينصحك الأطباء بشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، وتجنب الاستهلاك المفرط للمشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول؛ لأنها يمكن أن تساهم في الجفاف.

تجنب الحرارة الشديدة

حاول البقاء في الداخل خلال فترة سطوع أشعة الشمس، عادة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.

وإذا كنت بحاجة إلى البقاء في الخارج، فابحث عن الظل، وارتدي ملابس خفيفة، واستخدم واقي الشمس لحماية نفسك من الأشعة الضارة؛ فالتعرض المفرط للحرارة يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق الحراري؛ ما قد يؤثر على مستويات ضغط الدم.