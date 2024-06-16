كيف تسيطر على ارتفاع ضغط الدم خلال الطقس الحار؟
يعد التحكم في مستويات ضغط الدم أثناء الطقس الحار أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة؛ إذ يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى الجفاف وزيادة الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية؛ ما قد يؤثر بدوره على ضغط الدم.
فيما يأتي بعض النصائح لمساعدتك في إدارة ضغط الدم أثناء الطقس الحار، بحسب ما ورد على لسان خبراء في مجال الصحة لموقع "تايمز أوف إنديا":
حافظ على رطوبة جسمك
يمكن أن يتسبب الجفاف في ارتفاع ضغط الدم، لذلك من المهم شرب الكثير من الماء طوال اليوم، خاصة عندما يكون الجو حارًا بالخارج.
وينصحك الأطباء بشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، وتجنب الاستهلاك المفرط للمشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول؛ لأنها يمكن أن تساهم في الجفاف.
تجنب الحرارة الشديدة
حاول البقاء في الداخل خلال فترة سطوع أشعة الشمس، عادة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.
وإذا كنت بحاجة إلى البقاء في الخارج، فابحث عن الظل، وارتدي ملابس خفيفة، واستخدم واقي الشمس لحماية نفسك من الأشعة الضارة؛ فالتعرض المفرط للحرارة يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق الحراري؛ ما قد يؤثر على مستويات ضغط الدم.
راقب كمية الملح التي تتناولها
تناول الكثير من الملح يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم. وخلال الطقس الحار، من المهم أن تضع في اعتبارك كمية الملح التي تتناولها؛ لأن التعرق يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن الإلكتروليتات.
وينصحك الخبراء باختيار الفواكه والخضراوات الطازجة، وتجنب الأطعمة المصنعة والمالحة للمساعدة في تنظيم ضغط الدم.
حافظ على البرودة
استخدم المراوح أو مكيفات الهواء للحفاظ على برودة مساحة معيشتك أثناء الطقس الحار؛ إذ يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الضغط على الجسم، لذا فإن الحفاظ على بيئة داخلية مريحة يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم. وإذا لم يكن لديك مكيف هواء، ففكر في زيارة الأماكن العامة مثل مراكز التسوق لتظل باردًا.
ممارسة الرياضة بحكمة
النشاط البدني مهم للصحة العامة، ولكن خلال الطقس الحار، من الضروري ممارسة الرياضة بحكمة.
وهنا ينصحك الخبراء بتجنب الأنشطة المجهدة خلال الفترة الأكثر حرارة من اليوم، واختر ممارسة التمارين في الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون درجات الحرارة أكثر برودة.
لا تنس أن تستمع إلى جسدك من خلال أخذ فترات راحة حسب الحاجة، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.