بذور الشيا، المعروفة أيضًا باسم "الغذاء الخارق"، هي حبوب صغيرة مليئة بالفوائد كالدهون غير المشبعة والكالسيوم والزنك والألياف والبروتين، لكن وعلى الرغم من شهرتها الواسعة وفوائدها العظيمة، فإن معظم الأشخاص لا يعرفون الطريقة الأفضل لتناولها من أجل تحقيق أكبر استفادة منها.

البعض يلجأ لنقعها بالماء، وآخرون يضيفونها إلى خليط السلطة أو العصائر، لكن دراسة أجراها علماء في جامعة أديلايد توصلت إلى أن الطرق المعتمدة ليست الأفضل لتناول هذه الحبوب الصغيرة ذات الفوائد العظيمة.

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طحن الحبوب

وقال العلماء: "تحتوي بذور الشيا على دهون صحية ومضادات أكسدة وألياف غذائية، ولكن لا يوجد الكثير من الأبحاث حول كيفية تفاعل تركيبة هذه البذور مع ميكروفلورا الأمعاء، مما يساعد على هضم الطعام. لكن من خلال دراستنا، اكتشفنا أن طرق التحضير المختلفة أثرت في الفوائد الغذائية المكتسبة من البذور، وأن طحنها يوفر المزيد من العناصر الغذائية مقارنة بتناولها كاملة".

وأوضحوا: "عندما تطحن البذور، فإنها تنتج المزيد من المستقلبات المفيدة أو الوقود الذي يمكن استخدامه لتجديد خلايا الأمعاء. كما أن طحنها يحقق استفادة مثلى من الألياف الغذائية".

ووفقًا لتقرير صادر عن كلية "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة، تحتوي ملعقتان كبيرتان فقط من بذور الشيا (أي ما يصل إلى 28 غرامًا) على حوالي 140 سعرًا حراريًا، و4 غرامات من البروتين، و11 جرامًا من الألياف، و7 غرامات من الدهون غير المشبعة، و18% من الحصة الغذائية الموصى بها من الكالسيوم، ومعادن أخرى مثل الزنك والنحاس، كما أنها غنية أيضا بأحماض أوميجا 3 الدهنية.