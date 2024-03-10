بحثًا عن أفضل جرعة.. كيف لـ"الإبينفرين" أن ينقذ القلب ولا يؤذي الدماغ؟

يشرع الباحثون الكنديون في دراسة شاملة مدتها ست سنوات لتحديد الجرعة المثلى من الإبينفرين، المعروف باسم الأدرينالين، في حالات السكتة القلبية، في محاولة منهم لتحقيق التوازن بين التدابير المنقذة للحياة والأضرار العصبية المحتملة.

ثورة في بروتوكولات العلاج

وتشمل الدراسة التي تحمل اسم EpiDose، آلاف المرضى عبر مقاطعات متعددة، ويمكن أن تُحدِث ثورة في بروتوكولات العلاج لهذه الحالة الطبية الطارئة الحرجة.

وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة الكندية، تم تأكيد الدافع لمثل هذا البحث من خلال قصص، مثل: قصة دان شاير، الذي توقف قلبه عن النبض في عام 2016؛ ما دفع إلى بذل جهد محموم لإحيائه.

ورغم أن شاير نجا من واقعة توقف القلب، فإنه يواجه التأثيرات المعرفية، بما في ذلك مشاكل الذاكرة قصيرة المدى، والتي قد تكون مرتبطة بتناول الإبينفرين أثناء جهود الإنعاش.