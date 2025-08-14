"مثلث الموت".. بثور صغيرة قد تهدد صحة الدماغ

يحذّر أطباء الجلد من خطورة البثور التي تظهر في المنطقة بين الأنف والشفة العليا، والتي يطلقون عليها اسم "مثلث الموت" أو "مثلث الخطر".
وتكمن الخطورة في أن أوردة هذه المنطقة تتصل مباشرة بالدماغ عبر الجيوب الأنفية الكهفية؛ ما يجعل أي عدوى محتملة طريقاً سريعاً للوصول إلى الدماغ، ويؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة مثل تجلط الجيوب الأنفية الكهفية، خراج الدماغ، التهاب السحايا، الشلل، وفي الحالات القصوى، الوفاة.
يؤكد الدكتور مارك ستروم أن تفريغ البثور في هذه المنطقة شديد الخطورة، مشيراً إلى أن قرب الأوردة من الدماغ يجعلها "وصفة للكارثة"، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".
وينصح الخبراء باتباع خطوات وقائية لتجنب المضاعفات:
ورغم ندرة حالات الوفاة بسبب البثور، يحذر الخبراء من الضغط على هذه المنطقة حفاظاً على صحة الدماغ.