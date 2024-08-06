يقول خبراء في عالم الصحة والتغذية إن شكل عبوات الأطعمة المعلبة أمر يتم تجاهله عند التسوق من البقالة، على الرغم من أهميته البالغة.

وفي تقرير جديد نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية أوضح خبير في مجال الصحة أن بعض الأطعمة الموجودة في علب بها انبعاج سطحي قد تكون آمنة بشكل عام، إلا أن إشارات أخرى قد تدل على تلفها تمامًا وعدم صلاحية استهلاكها.

وقال: "الخدوش العميقة في المعلبات تشكل علامة تحذيرية خطيرة. فقد تؤثر هذه الخدوش على جودة الطعام داخلها، مما قد يسمح للبكتيريا بالدخول وإفساد محتوياتها".

واقترح الخبير التعامل بحذر مع الحفر العميقة التي تغير شكل العلبة من الخارج، فقد تسمح الكسور الدقيقة، للبكتيريا، في بعض الأحيان، بالازدهار على طول اللحامات، مما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي إذا تم تناولها، وفقًا لتقارير صحية عديدة.

ولدى الإصابة بها، تسبب تلك البكتيريا أعراضًا شديدة؛ بسبب سمها الذي يهاجم الجهاز العصبي. وعادةً ما تشمل: تدلي الجفون، وصعوبة التنفس، وعدم وضوح الرؤية، وضعف العضلات في جميع أنحاء الجسم.

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وبصرف النظر عن الخدوش، فإن الصدأ والانتفاخات غير الطبيعية التي تظهر على بعض المعلبات هما من العلامات التحذيرية الأخرى لتكاثر البكتيريا في الأطعمة.

وتابع الخبير: "يعد الصدأ الموجود على العلب مصدر قلق؛ لأنه قد يضعف المعدن ويلوث المحتويات. وحتى بقع الصدأ البسيطة قد تشير إلى أن الطعام الموجود في الداخل ليس آمنًا للأكل.

أما انتفاخ العلبة بشكل واضح، فقد تكون علامة على تراكم الغازات نتيجة للنشاط البكتيري داخلها، مما يدل على أن الطعام فاسد وغير آمن للأكل.

وفي حال انسكب سائل من علبة عند فتحها، فقد يكون ذلك بسبب تراكم الغازات نتيجة لنمو الميكروبات، مما يشير إلى تلفها أيضًا.

ولتفادي المخاطر والحفاظ على الأطعمة المعلبة، أوصى الخبير بالتأكد من العبوات قبل شرائها، وتخزينها لاحقًا بالشكل الصحيح.