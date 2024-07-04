"الألوفيرا".. من صديق للبشرة إلى خطر كبير

أوصى أطباء الجلد وخبراء في مجال العناية بالبشرة باستخدام نبتة الصبار "الألوفيرا" بشكل موضعي، إذ إنها تعتبر آمنة على البشرة بشكل عام، لكنها قد لا تكون الحل بالنسبة للجميع.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إدارة الغذاء والدواء كانت قد حظرت استعمال الصبار دون وصفة لتحسين البشرة، إلا إن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بمقاطع مصورة حول كيفية استخدامه وفوائده، مثل الترطيب وتخفيف حروق الشمس وعلاج حب الشباب وتقليل الندوب وتفتيح البشرة.

وقالت لاسي جيل، المديرة المساعدة لمعهد التجميل والتدليك في هيوستن: "أريد فقط أن أقول؛ نعم، ربما يكون الصبار جيدًا بالنسبة لشخص، لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون جيدًا لشخص آخر."

تم استخدام الصبار للأغراض الطبية منذ آلاف السنين؛ ومع ذلك، فإن التركيز المجتمعي على "نمط الحياة الصحي" قد حفز شعبية النبات الحديثة، حسبما ذكر أحد المراجعين.

ووفقاً لشركة "جراند فيو ريسيرتش" المتخصصة بالتنبؤ بالسوق، فقد قدرت قيمة سوق خلاصة الصبار العالمية بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو إجمالي مركب قدره 7.6% حتى عام 2025.

وقال ديفيد ليفيل، رئيس قسم جراحة الجلد والأورام الجلدية في جامعة ييل: "الناس يرغبون في تجربة أي شيء لا يتطلب وصفة طبية ويخرج من الطبيعة وينظر إليه أنه طبيعي".

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وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الصبار نبات عصاري موطنه إفريقيا وشبه الجزيرة ويتكون من 96 بالمائة ماء.

ووجدت الدراسات أكثر من 75 مركبًا، بما في ذلك السكريات والفيتامينات والمعادن والإنزيمات وسبعة أحماض أمينية أساسية، في الـ4% المتبقية من الأليوفيرا، بالإضافة إلى آثارها المضادة للالتهابات والفيروسات والمطهرات.

وأظهرت الأبحاث أن العديد من الفوائد تنبع من السكريات الموجودة في الهلام الشفاف الموجود داخل أوراق الصبار.

ومع ذلك، قال أوليفر غروندمان، أستاذ الكيمياء الطبية في كلية الصيدلة بجامعة فلوريدا، إنه مع ذلك، كان هناك نقص في التجارب السريرية الصارمة للتأكد من الآلية الدقيقة وراء تأثيرات الصبار.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تركيبات هلام الصبار لا تحتاج إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث يتم بيعها كمستحضرات تجميل، بحسب غروندمان.

كما أن المنتجات الطبيعية المعزولة معفاة في الغالب من أهلية الحصول على براءة اختراع.؛ ولذلك قال العديد من الخبراء إن الباحثين لا يجدون الحافز لتخصيص الموارد المالية لفهم كيفية عمل الصبار.

وقال الطبيب ليفل قال إن جل الصبار الذي يتم شراؤه من المتجر يفتقر إلى التوحيد القياسي، مشيراً إلى أن المستهلكين لا يعرفون كيفية استخلاص الهلام الخاص بهم وما هي المواد غير النشطة الموجودة فيه.