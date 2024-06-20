طفرة جينية نادرة قد تساعد في مكافحة الزهايمر

كشفت دراسة حديثة، نشرت في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية، عن طفرة جينية نادرة يمكن أن تساعد في مكافحة مرض الزهايمر، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.

وبحسب الدراسة، اكتشف الباحثون أن الطفرة الجينية النادرة "كرايستشيرش"، يمكن أن تكون المفتاح لإبطاء أو حتى منع ظهور مرض الزهايمر في وقت مبكر.

التأثير الوقائي

وزعم الباحثون أن المتغير له تأثير وقائي على الأشخاص الذين من المتوقع أن يصابوا بالمرض.

وكشفوا أن وجود نسخة واحدة من جين " كرايستشيرش"، يعني أن هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر أظهروا علامات الخرف بعد أربع سنوات من أولئك الذين لم يحملوا هذا المتغير.

وأكد فريق البحث أن النتائج يُمكن أن تُمهد الطريق لعلاجات مبتكرة وعلاجات مستهدفة لمرض يصيب 982 ألف شخص في المملكة المتحدة.