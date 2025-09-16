وحدة الطفولة تزيد من خطر التدهور المعرفي عند البلوغ

عادةً ما تُعتبر مرحلة الطفولة وقتًا للعب والتواصل الاجتماعي، لكن يعاني بعض الأطفال من صعوبة في التواصل مع أقرانهم، مما يجعلهم يشعرون بالوحدة.

هذه الوحدة لا تقتصر فقط على تناول الغداء بمفردهم أو عدم اختيارهم للنشاطات الجماعية في المدرسة، بل لها آثار صحية خطيرة وطويلة الأمد.

أخبار ذات علاقة ما تأثير التعرض للشدائد في مرحلة الطفولة المتأخرة؟

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة JAMA Network Open أن الشعور بالوحدة في الطفولة يزيد من خطر التدهور المعرفي والإصابة بالخرف في مرحلة البلوغ، حتى لو أصبح الشخص اجتماعيًا لاحقًا.

ووجد الباحثون أن غياب الصداقات الوثيقة أو الشعور بالنبذ قد يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والإدراك.

كما قد يلجأ الأطفال المنعزلون إلى آليات تأقلم غير صحية مثل الانسحاب الاجتماعي وتوقع التجاهل.

وتؤدي الوحدة إلى زيادة إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يرفع نشاط الجهاز العصبي ويُسبب تلفًا في مناطق الدماغ المهمة مثل الحُصين المسؤول عن الذاكرة.

أخبار ذات علاقة نصائح للحفاظ على صحة الكلى في مرحلة الطفولة

كما يؤثر التوتر المزمن سلبًا على الجهاز المناعي، مما يضعف الدفاعات الطبيعية للجسم ويزيد من خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي في الكبر.

ودعا الباحثون إلى أهمية التدخل المبكر للحد من شعور الوحدة في الطفولة، باعتبار ذلك خطوة حيوية للحفاظ على صحة الدماغ مدى الحياة.

فالطفولة تشكل الأساس الذي يُبنى عليه البلوغ، وتجاربها، حتى وإن بدت عابرة، تترك تأثيرات عميقة وطويلة على الصحة والعافية في المستقبل.