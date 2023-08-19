قد تتسبب بأمراض خطيرة.. جنبوا أطفالكم هذه الأطعمة
حذرت مجلة "أبوتيكين أمشاو" الألمانية من السمنة لدى الأطفال، مبينة أنها تكمن في التغذية غير الصحية، والإكثار من السكريات والدهون، وقلة الحركة، بالإضافة إلى العامل الوراثي.
وكشفت المجلة أن السمنة قد تترتب عليها عواقب وخيمة؛ حيث ترفع خطر الإصابة بداء السكري والكبد الدهني وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون وأمراض الكلى، بالإضافة إلى مشاكل المفاصل.
وبحسب ما نقلت الوكالة الألمانية، يعد الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض النفسية كالاكتئاب، وذلك بسبب تعرضهم للتنمر والسخرية.
ودعا أطباء إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الإكثار من الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.
كما نصحوا بالإقلال من السكريات والدهون، والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.
وأكد الأطباء ضرورة ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وعدم الجلوس طويلا أمام شاشات التلفاز والكمبيوتر وأجهزة الألعاب.