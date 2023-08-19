قد تتسبب بأمراض خطيرة.. جنبوا أطفالكم هذه الأطعمة

حذرت مجلة "أبوتيكين أمشاو" الألمانية من السمنة لدى الأطفال، مبينة أنها تكمن في ‫التغذية غير الصحية، والإكثار من السكريات والدهون، وقلة الحركة، ‫بالإضافة إلى العامل الوراثي.

وكشفت المجلة أن السمنة قد تترتب عليها عواقب ‫وخيمة؛ حيث ترفع خطر الإصابة بداء السكري والكبد الدهني وارتفاع ‫ضغط الدم، واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون وأمراض الكلى، بالإضافة إلى ‫مشاكل المفاصل.

‫‫وبحسب ما نقلت الوكالة الألمانية، يعد الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض ‫النفسية كالاكتئاب، وذلك بسبب تعرضهم للتنمر والسخرية.

ودعا أطباء إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الإكثار من ‫الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

كما نصحوا بالإقلال من السكريات ‫والدهون، والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.

وأكد الأطباء ضرورة ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وعدم الجلوس طويلا أمام ‫شاشات التلفاز والكمبيوتر وأجهزة الألعاب.