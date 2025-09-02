"ذهان الذكاء الاصطناعي".. كيف تهدد الروبوتات صحتك النفسية؟

مع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل والتخطيط اليومي، ظهرت ظاهرة جديدة تعرف باسم "ذهان الذكاء الاصطناعي"، حيث يعتمد البعض على روبوتات المحادثة لتلبية حاجاتهم العاطفية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأفكار الوهمية لديهم.

وتوضح "Katelynn Garry"، اختصاصية علاج نفسي سريري في "Thriveworks" بكينتكي، أن الذهان يحدث عندما يواجه الشخص صعوبة بالتمييز بين الواقع والخيال، وقد يكون مدركًا لذلك أو غير مدرك.

وتضيف الدكتورة "Marlynn Wei"، اختصاصية الطب النفسي ومستشارة في الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، أن الذهان الناتج عن الذكاء الاصطناعي يظهر عند تضخيم الأفكار الوهمية أو تحفيزها عبر التفاعل المستمر مع الروبوتات الذكية.

وتشمل هذه الأوهام أشكالًا متعددة، منها دينية وروحية، أو شعور بالتميز والمعرفة الخاصة، وأخرى رومانسية تتعلق بالاعتقاد بوجود علاقة حب مع الذكاء الاصطناعي.

ويشير الخبراء إلى أن الاعتماد المفرط على هذه التكنولوجيا قد يغذي هذه الأوهام، ويجعلها أكثر واقعية.

الأكثر عرضة لهذه الظاهرة هم الأشخاص المصابون بالفصام، الاضطراب الفصامي العاطفي، الاكتئاب الشديد أو الاضطراب ثنائي القطب، بحسب Wei، لكن يمكن أن تصيب أيضًا من لا يعانون تاريخًا مرضيًا نفسيًا.

وتشمل عوامل الخطر الوحدة الاجتماعية، والاعتماد العاطفي المفرط على الذكاء الاصطناعي.

وتنصح Garry بوضع حدود واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل تجنبه عند الشعور بالوحدة أو الحالة المزاجية المنخفضة، وتشجيع الأطفال على عدم الاعتماد عليه للحصول على الدعم العاطفي.

كما تؤكد "Wei" أن هذه الروبوتات ليست بديلاً عن العلاج النفسي التقليدي، فهي لا تلتقط الإشارات غير اللفظية، ولا توفر التعاطف اللازم، ورسائل المستخدم قد لا تكون سرية.

لذلك ينصح الخبراء عند ملاحظة سلوكيات مثل العزلة، أو السهر للتحدث مع الذكاء الاصطناعي أو الانسحاب الاجتماعي، يجب اللجوء فورًا إلى اختصاصي نفسي للحصول على الدعم المناسب.