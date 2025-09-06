شريحة روسية ذكية لتحليل الدم فورياً خارج المختبرات

كشف يوري كولتشين، رئيس الفرع الشرقي لأكاديمية العلوم الروسية، عن مشروع ثوري يهدف إلى تطوير شريحة ذكية قادرة على إجراء تحليل الدم الكيميائي الحيوي فورياً، دون الحاجة إلى المختبرات التقليدية.

وأوضح كولتشين، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي العاشر، أنّ الشخص سيكون قادراً على سحب عينة الدم، ليقوم الجهاز بإجراء التحليل بالكامل خلال دقائق معدودة، وتقديم النتائج مباشرة.

ويأتي المشروع ضمن جهود العلماء في الشرق الأقصى الروسي لتطوير تكنولوجيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير مسيّرات وطائرات وروبوتات بحرية وتحت الماء لأغراض متعددة.

وذكر كولتشين أنّ الذكاء الاصطناعي يُستخدم، حالياً، في مجالات عدة، مثل: الطب، وعلم المحيطات، ومتابعة نمو النباتات، ورصد أمراضها في الحدائق، مشيراً إلى الدور الحيوي للتقنيات الحديثة في معالجة كميات ضخمة من البيانات.

وأوضح كولتشين أنّ المسيّرات الروسية تنقسم إلى 3 أنواع: طائرات، بحرية، وتحت الماء، مؤكداً أنّ أكاديمية العلوم طورت، على مدى أكثر من 40 عاماً، أجهزة تحت الماء ذاتية التحكم وغير مأهولة، تم استخدامها في البحث عن السفن الغارقة، ودراسة بيولوجيا القاع. وأضاف أنّ الباحثين يعملون، حالياً، على تمكين هذه الروبوتات من اتخاذ قرارات مستقلة والتفاعل مع المواد الموجودة في بيئتها.

ويُعقد منتدى الشرق الاقتصادي العاشر في فلاديفوستوك خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر، تحت شعار "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار"، ويشارك فيه أكثر من 4500 شخص من أكثر من 70 دولة وإقليم، لبحث آخر التطورات العلمية والتقنية في المنطقة.