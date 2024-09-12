هكذا تميزين بين المخاض الحقيقي و"الكاذب"

تعد انقباضات "براكستون هيكس"، أو ما يعرف بانقباضات المخاض الكاذب، ظاهرة شائعة تحدث لدى النساء الحوامل، خاصة في المراحل الأخيرة من الحمل.

ورغم تشابهها مع انقباضات المخاض الحقيقي، فإنها تختلف من حيث التأثير والشدة.

في هذا التقرير، سنوضح الفرق بين الانقباضات الكاذبة والحقيقية، ومتى يجب عليك استشارة الطبيب.

وبحسب موقع What to Expect، تبدأ انقباضات براكستون هيكس عادةً في منتصف الحمل، وتستمر حتى نهايته.

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وتشبه هذه الانقباضات بروفة لعملية الولادة، حيث تنقبض عضلات الرحم، لكنها ليست قوية بما يكفي لتحفيز الولادة.

وتشعر المرأة عادةً بشد في أعلى البطن ينتشر للأسفل، ويصبح البطن قاسيًا، وكلما اقترب موعد الولادة، تزداد شدة وتكرار هذه الانقباضات.

وتعتبر انقباضات المخاض الكاذب غير منتظمة، ولا تزيد حدتها بمرور الوقت، على عكس انقباضات المخاض الحقيقي التي تكون منتظمة وتزداد قوة، كما يمكن أن تخف هذه الانقباضات بتغيير الوضعية أو الحركة.

وإذا كنتِ غير متأكدة مما إذا كنت تعانين انقباضات حقيقية أو كاذبة، يُفضل استشارة الطبيب.