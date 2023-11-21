كيف تخسر نصف كيلوغرام أسبوعيًّا دون ممارسة الرياضة؟

يقول خبراء في مجال الصحة إن فقدان نصف كيلوغرام في الأسبوع يعزز الصحة العقلية ويحقق نجاح رحلة فقدان الوزن على المدى الطويل، إلا أن فقدان الوزن ليس بالسهولة التي يظنها الجميع.

من هنا طرح أخصائي التغذية "مودي" لموقع Eat This خمس نصائح لخسارة نصف كيلوغرام أسبوعيًّا دون ممارسة الرياضة، وهي:

متابعة كمية الطعام

يقول "مودي" إن تتبع كمية الطعام التي تتناولها تساعدك على عدم تناول السعرات الإضافية.

ويضيف "الاستعانة بتطبيقات عد السعرات الحرارية أمر مفيد للغاية، إذ تمكنك من التوقف عن تناول الطعام أو تخفيف الكميات".

التعرف على الأطعمة المرتفعة في السعرات الحرارية

ينصح مودي باستبدل الوجبات الخفيفة المصنعة، مثل: رقائق البطاطا، والمشروبات الغازية بخيارات غنية بالمغذيات كالفاكهة أو المكسرات، فهي تبقيك بحالة شبع لمدة أطول وتزود جسمك بالفيتامينات والمعادن المهمة.

التخلي عن الوجبات الخفيفة

يؤكد مودي أن التخلي عن الوجبات الخفيفة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة والدهون غير الصحية أمر لا بد منه. وبدلًا منها، تناول وجبات خفيفة كاملة كالتمر أو اللبن اليوناني أو الفاكهة.

الإكثار من تناول الخضراوات غير النشوية

ينصح مودي بتناول الخضراوات غير النشوية، والغنية بالألياف كالخضراوات الورقية والملفوف والقرنبيط والجزر والفلفل الحلو، كما يشير إلى أهمية دمجها مع وجباتك لزيادة حجمها دون زيادة السعرات الحرارية بشكل ملحوظ.

احصل على نوم جيد

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن النوم غير الجيد يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن عن طريق تعطيل عملية التمثيل الغذائي وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدسمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة، لهذا السبب من الضروري إعطاء الأولوية لجدول نوم ثابت وخلق بيئة جيدة لدعم رحلة فقدان الوزن.