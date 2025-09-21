نصائح لتحسين الذاكرة وتنشيط الدماغ يوميًا

إعلام إسرائيلي: إصابة 8 جنود من لواء كفير بجروح جراء حادث انقلاب مركبة عسكرية على مشارف مدينة غزة
كشف أخصائي الأعصاب الدكتور بايبينغ تشنغ، المعروف باسم "الدكتور بينغ"، عن خمس خطوات بسيطة لتعزيز الذكاء وتحسين الذاكرة، يمكن تطبيقها يوميًا.
وفيما يلي أبرز نصائحه التي ذكرها عبر مقطع فيديو على "تيك توك":
أوصى الدكتور بينغ بتكرار المعلومات الجديدة بصوت مرتفع أو همس، ما يعزز عملية التعلم ويقوي الروابط العصبية، ما يساهم في ترسيخ المعلومات في الذاكرة.
الكتابة اليدوية للمعلومات المكتسبة فور تعلمها يساعد على ترسيخها. كما نصح بمحاولة تذكر هذه المعلومات بعد 30 إلى 60 ثانية من التعلم.
دعا إلى وضع توقعات ذهنية قبل تلقي الإجابة الصحيحة، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب، سواء نجح أم لا، يترك أثرا طويل الأمد في الذاكرة، فيما يُعرف بـ"تأثير خطأ التوقع".
شدد على أهمية التوقف المؤقت بعد التعلم، سواء بإغلاق العينين لبضع دقائق أم الذهاب في نزهة قصيرة، ما يحفز مراكز التركيز والإبداع في الدماغ.
أكد أن النوم ليس مضيعة للوقت، بل عامل أساسي في ترسيخ المعلومات وتسهيل عملية التعلم، إذ يدعم الدماغ في حفظ واسترجاع المعلومات لاحقًا.
وأوضح الدكتور بينغ أن هذه الخطوات البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين الأداء العقلي والاحتفاظ بالمعلومات بشكل أكثر فاعلية.