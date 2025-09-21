إعلام إسرائيلي: إصابة 8 جنود من لواء كفير بجروح جراء حادث انقلاب مركبة عسكرية على مشارف مدينة غزة

logo
صحة

نصائح لتحسين الذاكرة وتنشيط الدماغ يوميًا

نصائح لتحسين الذاكرة وتنشيط الدماغ يوميًا
تعزيز الذاكرة المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز

كشف أخصائي الأعصاب الدكتور بايبينغ تشنغ، المعروف باسم "الدكتور بينغ"، عن خمس خطوات بسيطة لتعزيز الذكاء وتحسين الذاكرة، يمكن تطبيقها يوميًا.

وفيما يلي أبرز نصائحه التي ذكرها عبر مقطع فيديو على "تيك توك":

التكرار بصوت مسموع

أوصى الدكتور بينغ بتكرار المعلومات الجديدة بصوت مرتفع أو همس، ما يعزز عملية التعلم ويقوي الروابط العصبية، ما يساهم في ترسيخ المعلومات في الذاكرة.

أخبار ذات علاقة

ابتكار خلايا تكافح الشيخوخة

تقلل خطر "ألزهايمر".. ابتكار خلايا مناعية تعزز الذاكرة

 تدوين المعلومات

الكتابة اليدوية للمعلومات المكتسبة فور تعلمها يساعد على ترسيخها. كما نصح بمحاولة تذكر هذه المعلومات بعد 30 إلى 60 ثانية من التعلم.

 توقع الإجابات قبل معرفتها 

دعا إلى وضع توقعات ذهنية قبل تلقي الإجابة الصحيحة، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب، سواء نجح أم لا، يترك أثرا طويل الأمد في الذاكرة، فيما يُعرف بـ"تأثير خطأ التوقع".

منح الدماغ فترات راحة

شدد على أهمية التوقف المؤقت بعد التعلم، سواء بإغلاق العينين لبضع دقائق أم الذهاب في نزهة قصيرة، ما يحفز مراكز التركيز والإبداع في الدماغ.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

استبدال السكر بالمحليات الصناعية قد يسرّع فقدان الذاكرة

النوم الجيد

أكد أن النوم ليس مضيعة للوقت، بل عامل أساسي في ترسيخ المعلومات وتسهيل عملية التعلم، إذ يدعم الدماغ في حفظ واسترجاع المعلومات لاحقًا.

وأوضح الدكتور بينغ  أن هذه الخطوات البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين الأداء العقلي والاحتفاظ بالمعلومات بشكل أكثر فاعلية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC