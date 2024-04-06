هل تعاني من آلام المفاصل.. هذه الأطعمة يمكن أن تكون السبب
أصبح فهم دور النظام الغذائي في صحة المفاصل أمرًا بالغ الأهمية، خاصة لما لألمها من تأثير على المهام اليومية مثل الكتابة أو حتى المشي.
ومع وجود ما يقرب من 350 مفصلًا في جسم الإنسان، فإن التهاب حتى القليل منها يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية حياة الشخص.
وبحسب تقرير نشره موقع huffpost، فإن لالتهاب المفاصل أشكالا مختلفة، لكل منها أسبابه المميزة، وأحد الأنواع الفرعية السائدة هو التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي يصيب حوالي 1.3 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها، ويظهر في البداية في المفاصل الأصغر قبل أن يتطور إلى المفاصل الأكبر، مثل الكاحلين والركبتين والوركين والكتفين.
ويشير الأطباء إلى أن الاكتشاف المبكر لأعراض التهاب المفاصل أمر بالغ الأهمية للتدخل الفعال. تشمل هذه الأعراض آلام المفاصل المستمرة، والتصلب، والألم، والتورم، وانخفاض نطاق الحركة، بالإضافة إلى مؤشرات مثل التعب، والضعف، والتيبس الصباحي، وصرير المفاصل.
في حين أن التعديلات الغذائية قد لا تخفف أعراض التهاب المفاصل بشكل عام، إلا أن الأدلة الناشئة تشير إلى فعاليتها المحتملة، خاصة في حالات التهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس. ويؤكد متخصصو الرعاية الصحية على أهمية تقليل أنواع معينة من الأطعمة لتخفيف آلام المفاصل:
الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة
تؤكد الأبحاث على التأثيرات المتفاقمة لهذه الأطعمة على آلام المفاصل والالتهابات؛ إذ يمكن أن يؤدي محتواها العالي من الكربوهيدرات المكررة، والدهون غير الصحية، والسكريات المضافة، والمواد المضافة الاصطناعية، إلى تحفيز الالتهاب وتفاقم الأعراض.
اللحوم المعالجة
اللحم المقدد، والسجق، والنقانق الغنية بالنترات، متورطة في تفاقم آلام التهاب المفاصل بسبب خصائصها المسببة للاتهابات.
الأطعمة المقلية
تساهم الزيوت المستخدمة في عمليات القلي في حدوث الالتهابات؛ ما يجعل الأطعمة المقلية ضارة لمرضى التهاب المفاصل، خاصة أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون المتحولة.
الغلوتين
بالإضافة إلى فائدة ذلك للأفراد الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الغلوتين، فإن الاستغناء عن الغلوتين قد يخفف آلام المفاصل، حيث تشير الأدلة المتناقلة إلى فعالية الاستغناء عنه بالنسبة للعديد من مرضى التهاب المفاصل.
الكحول
يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول إلى تفاقم التهاب المفاصل الناجم عن الالتهاب عن طريق توليد مركبات التهابية، وتعطيل توازن بكتيريا الأمعاء، وإضعاف جهاز المناعة، والتسبب في الجفاف.
في المقابل، فإن اعتماد نظام غذائي مضاد للالتهابات يظهر كإستراتيجية واعدة لإدارة أعراض التهاب المفاصل.
ويركز هذا النهج الغذائي على استهلاك الخضار الورقية الخضراء، والمكسرات، والأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والالتزام بالأنماط الغذائية مثل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، المشهور بخصائصه المضادة للالتهابات، والذي أثبت فعاليته في تحسين أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.
ويؤكد الأطباء على الفوائد الصحية الأوسع للنظام الغذائي المضاد للالتهابات، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من إدارة آلام المفاصل لتشمل الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، ومرض الزهايمر، وبعض أنواع السرطان.
وبالتالي، فإن تبني مثل هذه المبادئ الغذائية لا يوصى به فقط لمرضى التهاب المفاصل، ولكن من أجل الصحة العامة.
وفي حين أن التعديلات الغذائية تعتبر عنصرا حاسما في إدارة آلام المفاصل، يتم تشجيع الأفراد على طلب التوجيه الشامل من مقدمي الرعاية الصحية.
وغالبًا ما تتطلب إدارة الألم بشكل فعال اتباع نهج متعدد الأوجه؛ إذ تكون تعديلات النظام الغذائي بمثابة نقطة انطلاق متكاملة.
ومن خلال إعطاء الأولوية للصحة المشتركة من خلال الخيارات الغذائية، يمكن للأفراد الشروع في رحلة نحو تحسين الرفاهية العامة، وتعزيز أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا لسنوات قادمة.