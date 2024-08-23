إذا كنت تمارس الرياضة يوميا ولا تحقق النتيجة المرجوة، فهذا على الأغلب لأنك اعتدت الروتين في التمارين.

بدلا من ذلك، هناك 7 تمارين رياضية يجب أن تجعلها أساسية في برنامجك اليومي، قادرة على إفادة جسمك بالكامل، وبناء عضلاته بشكل شامل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

القرفصاء

القرفصاء هي أول حركة تدريب وظيفية لبناء القوة. وتعد من أكثر التمارين لبناء أرجل أقوى.

تحتاج إلى وضع القرفصاء مع وضع يديك أمامك حتى يصبح فخذيك في وضع أفقي على الأقل (إذا كان بإمكانك النزول بشكل مريح، فافعل ذلك).

الرفعة المميتة Deadlifts

هو تمرين تدريبي على الوزن والقوة يمكنك القيام به عن طريق رفع الحديد أو أرجوحة "الكتل بيل" في وضعية الانحناء.

تعمل "الرفعة المميتة" على تقوية ظهرك وأكتافك وأوتار الركبة، "الرفعة المميتة" ليست من التمارين اليومية، لذا يجب القيام بها 2-3 مرات في الأسبوع.

تمرين الطعن

يشبه "تمرين الطعن" تمرين القرفصاء، ولكن له نمط حركة وظيفي مختلف، فهو ينطوي على حني ركبتك للأمام وخفض جسمك والعودة إلى وضع الوقوف والتكرار.

وإذا كنت ترغب في تحسين قدراتك الرياضية بشكل عام، فيجب عليك اختيار هذا التمرين.

تمارين الضغط

تمرين الضغط هو تمرين وظيفي يتضمن إنزال جسمك بالكامل إلى الأرض باستخدام ذراعيك. وهو تمرين لكامل الجسم يعمل على تقوية عضلات الجذع والكتفين ويساعد في التنسيق.

يمكن أن تعمل تمارين الضغط على تحسين وضعك وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية في نفس الوقت.

دفع جسم ثقيل

يركز هذا التمرين على الجسم كله، مع التركيز بشكل خاص على الساقين والجزء العلوي من الجسم، أما بالنسبة لكيفية القيام بذلك، فكل ما عليك فعله هو دفع جسم ثقيل "دولاب رياضي" على الأرض.

يؤدي ذلك إلى بناء القوة الشاملة، ويساعد على تطوير الجزء العلوي من الجسم، ويعزز القدرة على التحمل الوظيفي.

كيس الرمل

كيس الرمل عبارة عن قطعة متعددة الاستخدامات التي يمكنك استخدامها بطرق مختلفة، يمكنك حمل كيس الرمل لمسافة في المرة الواحدة أو حمله على الكتف من خلال حمله من الأرض إلى كتف واحد ثم من الكتف إلى الأرض مرة أخرى. وهذا يبني القدرة على التحمل والقوة الوظيفية الشاملة.

أرجوحة "الكتل بيل"

كما يوحي الاسم، فإن أرجوحة "الكتل بيل" (الجرس)، تتضمن استخدامها مع حركة تأرجح عالية السرعة بين ساقيك. تعمل تقلبات Kettlebell على الجزء العلوي من الظهر وعضلات الساقين وأوتار الركبتين.