دعا طبيب روسي، المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، إلى اتباع نصائح تهدف لتجنب آثار حر الصيف، حيث يزداد خطر الجفاف في الجسم.

وقال الطبيب ألكسندر مياسنيكوف إن "القاعدة الأولى هي الحرص على تناول كميات كافية من المياه والسوائل.

وأرجع ذلك إلى أن هناك 50% من مرضى ارتفاع الضغط، يتناولون أدوية لها تأثير مدرّ للبول"، وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف أن "شرب كميات زائدة عن حاجة الجسم من السوائل قد يشكل عبئاً إضافياً على الأوعية ويتسبب بارتفاع ضغط الدم، لذا يجب تناول السوائل بالكميات المطلوبة عند الشعور بالعطش".

وحذّر الطبيب من يعانون مشكلات احتباس السوائل في القدمين، ومشكلات ارتفاع الضغط في فترات الحر، من "تجنب الوقوف فجأة والحركة بسرعة".