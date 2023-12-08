دراسة: الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف أورام المخ في 90 ثانية

نجح نظام فحص جرى تطويره في جامعة ميشيغان الأمريكية بواسطة الذكاء الاصطناعي، باكتشاف الطفرات الجينية في أورام المخ السرطانية في مدة أقل من 90 ثانية.

وكشف موقع "تيكنيك دو لنجينيور" الفرنسي الجمعة، عن تقنية الفحص السريع لأورام الدماغ، موضحا أن هدف الذكاء الاصطناعي ليس استبدال البشر، بل مساعدتهم من خلال تسهيل مهامهم.

وأثبتت الدراسات الحديثة، إمكانية دمج الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي في مساعدة الأطباء على التنبؤ بظهور سرطان الثدي والرئة، ومؤخرا سرطان البنكرياس والدماغ.

وضرب الموقع مثالا على ذلك، بعدة أنواع من الأورام المنتشرة، ولكل نوع طفرات جينية مختلفة، ومع ذلك، فإن فعالية العلاجات تختلف تبعا لهذا التركيب الجيني، فيما ثبت أن المرضى الذين يعانون من ورم منتشر يسمى ورم الخلايا النجمية يمكن أن يكسبوا خمس سنوات من العمر المتوقع بعد الإزالة الكاملة للورم، مقارنة بالأنواع الأخرى من الأورام المنتشرة.

وتعد تقنيات التصنيف الجزيئي للأورام ذات أهمية كبيرة، لكن لسوء الحظ، حاليا فإن الأساليب المتبعة تعقد عملية اتخاذ القرار الجراحي واختيار العلاج الكيميائي، ولذلك فإن الطريقة التي طورها فريق من جراحي الأعصاب والمهندسين في مستشفى ميشيغان للطب هي موضع ترحيب، لأنها تمهد الطريق لتحديد دقيق وأسرع.