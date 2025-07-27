تحذيرات من مخاطر التخزين الخاطئ لحبوب منع الحمل

أصدر خبراء في موقع Medical News Today تحذيرًا مهمًا بشأن مخاطر تخزين حبوب منع الحمل بشكل غير صحيح، لا سيما في المناطق التي تشهد طقسًا حارًا أو باردًا بشكل مفرط.

وأكدوا أن هذه الحبوب قد تتعرض للتلف وتفقد فاعليتها إذا تم تخزينها في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة، أو درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جدًا، مما يزيد خطر حدوث حمل غير مخطط له.

وأوضح الخبراء أن حبوب منع الحمل يجب أن تُحفظ في مكان بارد وجاف وفي درجة حرارة الغرفة، بعيدًا عن أشعة الشمس والرطوبة. كما يجب تجنب تخزينها في أماكن شائعة مثل الحمام أو المطبخ، حيث ترتفع نسبة الرطوبة. في الوقت نفسه، لا يُنصح بوضعها في أماكن شديدة البرودة، مثل داخل السيارة في الشتاء أو في الثلاجة؛ لأن درجات الحرارة المنخفضة قد تؤدي أيضًا إلى تراجع فاعليتها.

وأشار الخبراء إلى أن "التعرض المطوّل لدرجات حرارة متطرفة قد يتلف حبوب منع الحمل ويجعلها أقل فاعلية"، مؤكدين أن السلامة تبدأ من التخزين الصحيح، خاصة في المناطق الحارة.

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ويجب على المستخدِمات الانتباه إلى أي تغيّرات في شكل أو قوام الحبوب، مثل التصاقها ببعضها، وجود شروخ أو ثقوب أو تغيّر في اللون أو الرائحة، أو إذا أصبحت أنعم أو أصلب من المعتاد. ومع ذلك، قد لا تكون هناك علامات مرئية دائمًا على التلف الناتج عن الحرارة أو البرودة، لذا ينصح الخبراء بالتعامل بحذر.

وفي حال وجود شك بأن الحبوب قد تعرضت لدرجات حرارة غير مناسبة، حتى وإن لم تظهر عليها علامات تلف واضحة، يُفضل التخلص منها واستبدالها بعبوة جديدة.

وفي الخلاصة، لضمان الفاعلية الكاملة لحبوب منع الحمل، يجب تخزينها في مكان جاف، مظلل، وذي درجة حرارة معتدلة، وإذا كان هناك أدنى شك في تعرضها للتلف، لا تخاطر باستخدامها.