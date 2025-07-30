احذر وجبة الغداء السريعة لارتباطها بسرطان الرئة

حذّرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Thorax من أن تناول الأطعمة المُصنّعة بكثرة (Ultra-Processed Foods - UPFs) قد يرفع من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 41%.

واعتمدت الدراسة على بيانات من تجارب الفحص الأمريكية لسرطان البروستاتا والرئة والقولون والمبيض (PLCO)، والتي شملت أكثر من 101,000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 55 و74 عاماً.

أخبار ذات علاقة الأطعمة المصنعة تزيد من خطر السكتة الدماغية والضعف الإدراكي

الأطعمة المُصنّعة تشمل اللحوم المعالجة، المشروبات الغازية "الدايت" والعادية، والخبز المُصنّع، وتشكل أكثر من نصف النظام الغذائي اليومي في بريطانيا.

وبينت الدراسة أن أكثر ثلاثة أنواع من هذه الأطعمة استهلاكاً كانت لحوم الغداء (11%)، المشروبات الغازية الدايت (7%) والمشروبات الغازية منزوعة الكافيين (7%).

ورغم أن الباحثين أخذوا بعين الاعتبار العوامل المعروفة مثل التدخين وجودة النظام الغذائي، إلا أن بعض الاختصاصيين شككوا في نتائج الدراسة.

أخبار ذات علاقة هل جميع الأطعمة المصنعة والمعالجة ضارة؟

فقد أشار البروفيسور سام هير، اختصاصي الأشعة الصدرية بمستشفى "رويال فري لندن"، إلى أن شدة التدخين لم يتم احتسابها بدقة، رغم أنها العامل الأهم في تطوّر سرطان الرئة.

كما أكّد البروفيسور توم ساندرز من "كينغز كوليدج لندن" أن هناك غياباً لآلية واضحة تفسّر كيف يمكن للأطعمة المُصنّعة أن تُسبب هذا النوع من السرطان.

ومع ذلك، يتفق الخبراء على أهمية التقليل من هذه الأطعمة لصالح خيارات أكثر صحية كالحبوب الكاملة، الفاكهة، والخضراوات، بما يحقق توازناً غذائياً يضمن تقليل المخاطر الصحية على المدى البعيد.