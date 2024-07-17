قدّم خبراء 5 خطوات تساعد في الحفاظ على الصحة العقلية، وسط الكثير من ضغوط الحياة والأخبار المزعجة.

ويبدو الحفاظ على السلامة العقلية مهمة شاقة على نحو متزايد، في عالم مليء بالاضطرابات والعنف.

ومع اشتداد دورة الأخبار السلبية، تتغلغل أيضًا مشاعر القلق والعجز والإحباط في حياتنا اليومية، ما يؤثر على كل شيء بدءًا من إنتاجية العمل، وحتى العلاقات الشخصية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Fortune" نقلًا عن خبراء، يمكن أن يشعر الأفراد بالإرهاق أو الشلل عندما يواجهون أزمات وجودية دون حلول واضحة.

وتتأثر ردود الأفعال تجاه التوتر، سواء بالمواجهة أو التجنب أو التجميد أو الاسترضاء، بشدة بالتجارب الشخصية والتركيب النفسي.

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وصاغ ستيفن ستوسني، وهو معالج مشهور في مجال المرونة العاطفية، مصطلح "اضطراب الإجهاد الرئيس" لوصف القلق والغضب المنتشر الناجم عن التعرض المستمر للأخبار المؤلمة.

ويؤكد أن "مثل هذه الاستجابات العاطفية غالبًا ما تمتد إلى التفاعلات اليومية، مما يؤدي إلى توتر العلاقات الشخصية والمهنية".

وفي ضوء هذه التحديات، يقدّم الخبراء إستراتيجيات عملية لحماية الصحة العقلية وسط دورة الأخبار المستمرة:

1. الحد من الاستماع للأخبار

إن وضع حدود حول استهلاك الأخبار أمر بالغ الأهمية.

فبدلاً من تصفح التحديثات باستمرار، يوصي الخبراء بتخصيص أوقات محددة للتحقق من تحديثات الأخبار - من الأفضل أن تكون مرة في الصباح ومرة ​​في فترة ما بعد الظهر - لمنع التحميل الزائد للمعلومات قبل وقت النوم.

2. ممارسة اليقظة الذهنية

إن أخذ فترات راحة متعمدة للتركيز على الذات يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات القلق.

وينصح الخبراء الأفراد بالتوقف مؤقتًا، وأخذ نفس عميق، وإعادة التركيز على البيئة المحيطة بهم لاستعادة المنظور والسيطرة على حالتهم العقلية.

3. الانخراط في عوامل التشتيت الصحية

والموازنة بين التعرض للأخبار السلبية والمشتتات الإيجابية، تعد أمرًا ضروريًا للصحة العقلية.

سواء كنت تستمتع بالترفيه الخفيف أو تتفاعل مع الأصدقاء والعائلة الداعمين، فإن عوامل التشتيت الصحية يمكن أن توفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها من التوتر المستمر.

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4. ركز على ما يمكنك التحكم فيه

ويدعو الخبراء إلى إعادة توجيه التركيز نحو الخطوات القابلة للتنفيذ ومجالات التأثير الشخصية.

ومن خلال إعطاء الأولوية للأنشطة التي تعزز الرفاهية وتعزز الروابط الهادفة، يمكن للأفراد استعادة الشعور بالقوة وسط حالات عدم اليقين العالمية.

5. اطلب الدعم وقم بوضع الحدود

يعد الحفاظ على حدود صحية في المناقشات حول الموضوعات المثيرة للجدل مع الآخرين أمرًا بالغ الأهمية.

في حين أن التعامل مع شبكة الدعم يمكن أن يكون علاجيًا، فمن الضروري التنقل في هذه المحادثات بوعي لتجنب تصاعد القلق أو العداء.

ويتطلب التنقل في المشهد الإخباري الحديث اتباع نهج استباقي لحماية الصحة العقلية.