فحوصات العين قد تكشف علامات مبكرة لأمراض خطيرة

ليست العينان مجرد أداة للرؤية، بل غالبًا أول مكان يُظهر فيه جسمك علامات تحذيرية لأمراض خطيرة.

يؤكد اختصاصيو العيون أن الفحص الشامل يمكنه اكتشاف حالات مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، وبعض أنواع السرطان في وقت مبكر، قبل ظهور الأعراض الواضحة.

تعد العين نافذة فريدة على الصحة العامة. تظهر الدراسات أن أمراضًا مثل السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكوليسترول وأحيانًا السرطان، غالبًا ما تكشف عن نفسها عبر تغييرات دقيقة في العين قبل أي أعراض أخرى.

يمكن لاختصاصي العيون التعرف على تضييق الأوعية الدموية أو التصبغات غير الطبيعية في شبكية العين، ما يوفر إشارات إنذار مبكرة.

على سبيل المثال، يظهر اعتلال الشبكية السكري تلف الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين قبل تشخيص المرض، ما يجعل الفحص الروتيني للعين أمرًا بالغ الأهمية.

ارتفاع ضغط الدم يسبب تضييق الأوعية أو سماكتها أو نزيفها، بينما قد يظهر ارتفاع الكوليسترول كرواسب صفراء أو لويحات شبكية. الكشف المبكر يمكّن المرضى من تعديل نمط حياتهم أو بدء العلاج لتقليل المخاطر.

كما قد تكشف بعض سرطانات العين وتغيرات الشبكية عن علامات مبكرة للسرطان أو الأمراض العصبية، مثل التصلب المتعدد وأورام الدماغ، بينما تتيح فحوص الجلوكوما التدخل قبل فقدان البصر الدائم.

وتكشف الفحوص المنتظمة للعين المخاطر الصحية الخفية مبكرًا، وتساعد على التدخل في الوقت المناسب للحفاظ على الرؤية والصحة العامة، لتكون العينان نافذة حقيقية على صحة الجسم المخفية.