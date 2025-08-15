الهيل أم القرفة.. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟

الهيل والقرفة من التوابل العطرية الغنية بالفوائد الصحية والمواد المغذية، وتستخدم في الأطباق الحلوة والمالحة، كما لها تاريخ طويل في الطب التقليدي.

يُعرف الهيل بتحسين صحة الجهاز الهضمي والفم، والحد من الالتهابات. يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن مهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. كما يساعد في تهدئة الجهاز التنفسي، خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وتشتهر القرفة بتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم ودعم صحة القلب. كما تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، وقد تساعد في تعزيز الوظيفة المعرفية والذاكرة. تحتوي القرفة على البوليفينول، مضاد أكسدة قوي يحمي الجسم من الضرر التأكسدي.

والهيل آمن عند الاستهلاك المعتدل، لكنه قد يسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. والقرفة السيلانية أكثر أمانًا من كاسيا، خصوصًا لمن يعانون من مشكلات في الكبد أو يتناولون أدوية ترقق الدم. يجب توخي الحذر عند استهلاك كميات كبيرة من قرفة كاسيا بسبب محتواها من الكومارين.

أي التوابل أفضل؟

يعتمد الاختيار على الهدف الصحي: للقرفة الأفضل للتحكم في نسبة السكر وإدارة السكري، والهيل قد يكون أفضل لمشكلات الهضم وصحة الفم. بالنسبة لمضادات الالتهاب والأكسدة، كلا التوابل خيار ممتاز. للسلامة الكبدية، الهيل أو القرفة السيلانية هي الأفضل.

دمج الهيل والقرفة في النظام الغذائي باعتدال يوفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية ويعزز الصحة العامة دون مخاطر كبيرة.