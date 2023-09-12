5 خطوات لمحاربة الشعور بالجوع الشديد

الجوع هو مطلب طبيعي للجسم لإبقائه يعمل بشكل جيد ويتغذى، ولكن هل تشعر بالجوع طوال الوقت، قد يؤدي الشعور بالجوع إلى هدير معدتك، وقد تصاب بالصداع ، وقد تشعر بالانزعاج، أو تصبح غير قادر على التركيز.

لذا فمن الوارد جدا السيطرة على شهيتنا إذا فهمنا ما الذي يجعلنا نأكل، حسب ما جاء في صحيفة "ذا تلغراف"، وهناك خمس طرق للمساعدة في تنظيم جوعك وهي كالآتي.

أولا: تجنب الأطعمة التي تسبب ارتفاعًا حادًا بنسبة السكر في الدم والدوبامين

يمكن أن يساعد التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم في تقليل تأثير السكر على الجسم، وهو أمر أساسي لتحسين وظائف المخ وتنظيم الشهية.

ثانيا: تناول الألياف إلى جانب الأطعمة ذات المؤشر السكري المرتفع

يساعد تناول الألياف إلى جانب الأطعمة ذات المؤشر السكري المرتفع على خفض نسبة السكر في الدم، فتناول صحن كبير من السلطة مع البيتزا الخاصة بك يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم التي ستسببها البيتزا، كما أن تناول الحلوى الخاصة بك مباشرة بعد وجبة غداء مليئة بالألياف سوف يقلل من تأثير السكر في الدم.