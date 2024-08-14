يُعتبر اللوز من الأطعمة الصحية المفضلة لدى الكثيرين، إذ يتميز بثرائه الغذائي وفوائده الرائعة. ويمكن تناول اللوز بقشره أو دونه، ويعتمد الاختيار بينهما على الفوائد الغذائية والراحة الشخصية.

وبحسب خبراء في عالم الصحة، يحتوي اللوز بقشره على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وتدعم الألياف صحة الأمعاء، في حين أن مضادات الأكسدة، مثل: البوليفينول، تحارب الالتهابات والأضرار التأكسدية، ما يسهم في تقليل خطر الأمراض المزمنة.

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ومن ناحية أخرى، يقول الخبراء لموقع "تايمز أوف إنديا" إن اللوز المقشر أسهل للهضم لبعض الأشخاص، وله نكهة أكثر اعتدالًا، وهذا يجعله مناسبًا لمَن يعانون مشاكل هضمية، أو يستخدمونه في وصفات المخبوزات والصلصات حيث يلعب الملمس والطعم دورًا مهمًّا.