صباح "بلا سكر".. أطعمة تُنقذك من الرغبة الشرهة والانهيار المفاجئ

يؤكد اختصاصيو التغذية أنّ اختيار الأطعمة المناسبة في الصباح يمكن أن يكون المفتاح للتحكم في مستويات السكر بالدم طوال اليوم، وتجنّب نوبات الجوع المفاجئة.

وفي هذا السياق، كشف نخبة من الأطباء لموقع indianexpress.com عن 9 عناصر غذائية بسيطة، ولكن فعالة، يُنصح بها مع بداية كل نهار

كوب ماء فاتر

بحسب الدكتورة منجوشا أغاروال، الاختصاصية في الطب الباطني بمستشفى غلين إيغلز في مومباي، فإن شرب الماء الفاتر صباحاً ينشط الجهاز الهضمي بلطف دون التسبب في ارتفاع مفاجئ للسكر. ويمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون، ولكن يُنصح بالحذر في حال المعاناة من الجيوب الأنفية أو الصداع النصفي.

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عصير أخضر نباتي

مزيج من السبانخ، والخيار، والنعناع، يُعدّ خياراً مشبعاً وصحياً. إذ تُساعد الخضروات الطازجة على التحكم بمستويات الغلوكوز.

التوت بأنواعه

يحتوي التوت الأزرق والفراولة وتوت العليق على الألياف ومضادات الأكسدة، ما يساهم في ضبط السكر وتقليل الالتهابات، وفقاً للدكتور راجيف كوفيل، رئيس قسم السكري في Zandra Healthcare.

البيض

مصدر ممتاز للبروتين والدهون الصحية، ويساعد في استقرار مستويات السكر، والشعور بالشبع لفترة أطول.

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الزبادي اليوناني

يفضّل النوع العادي غير المحلّى، لأنه غني بالبروبيوتيك والبروتين، ما يعزّز من حساسية الجسم للأنسولين. يُنصح باختيار الزبادي كامل أو منخفض الدسم بدون سكريات مضافة.

ماء الحلبة

كوب صباحي من ماء الحلبة - ويُحضّر بنقع ملعقة صغيرة من البذور ليلاً - يمكن أن يحسّن من استجابة الجسم للأنسولين.

الشوفان

الشوفان المقطّع أو الملفوف غني بالألياف الذائبة، ويبطئ عملية الهضم، مما يمنع ارتفاع السكر بعد الأكل. ويُفضّل الابتعاد عن الشوفان الفوري المُعالج.

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الأفوكادو

تناول شرائح الأفوكادو أو إضافتها للعصير يمنح الجسم دهوناً أحادية غير مشبعة تعزز فاعلية الأنسولين وتقلل من الرغبة في الأكل لاحقاً.

المكسرات

حفنة من اللوز المنقوع (4-5 حبات) مع 2-3 حبات من الجوز تزوّد الجسم بالألياف، والمغنيسيوم، والدهون الصحية التي تُسهم في تنظيم السكر.

ويختم الدكتور كوفيل بنصيحة سهلة: "لا تحتاج إلى وجبة معقّدة.. كوب زبادي مع التوت، أو توست مع البيض والأفوكادو، أو حتى شوفان مع مكسرات، كلها وصفات بسيطة تدعم صحتك كل يوم".