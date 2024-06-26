بحالة نادرة.. نمو شعر في حلق مدخن شره (صور)

نجح الأطباء في علاج حالة نادرة لرجل نمساوي يبلغ من العمر 52 عامًا، بعد أن أقلع عن التدخين وخضع لإجراء طبي معقد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم تشخيص الرجل بنمو الشعر داخل الرغامى؛ وهي حالة نادرة جدًّا ينمو فيها الشعر داخل الحلق، تسبب ازعاجًا شديدًا وسعالًا.

وأشار الأطباء إلى أن التدخين كان السبب الرئيس في تحفيز نمو الشعر في حلق الرجل، حيث سبب له التهابًا في الأنسجة الموجودة بالحلق؛ ما نتج عنه خلايا جذعية تحولت لاحقًا إلى بصيلات شعر.

وبحسب الأطباء كان الرجل، يدخن علبة سجائر كاملة كل يوم لمدة 30 عامًا، واشتكى عام 2007 من صوت أجش وصعوبة في التنفس وسعال مزمن.