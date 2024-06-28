زيت جوز الهند يقلل من مخاطر الإصابة بـ3 أمراض

كشفت دراسة حديثة أن زيت جوز الهند يمكن أن يحسن صحة النساء ذوات الوزن الزائد، حيث يساعد في تقليل أعراض متلازمة التمثيل الغذائي، التي تشمل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

وأوضحت الدكتورة آني نيويل فوجيت، الأستاذة المساعدة في جامعة "تكساس إيه آند إم"، أن استبدال ملعقة كبيرة من الدهون المشبعة يوميًا بزيت جوز الهند يمكن أن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 40% من الأمريكيين يعانون من السمنة، ويعاني واحد من كل خمسة من متلازمة التمثيل الغذائي.

وأضافت الدكتورة آني أن هذه الدراسة تشير إلى أن زيت جوز الهند قد لا يكون ضارًا بصحة القلب كما أشارت الدراسات السابقة.