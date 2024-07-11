ما أفضل أنواع الشاي لصحتنا؟

يعد الشاي المشروب الأكثر استهلاكًا في العالم، وبالإضافة إلى نكهته اللذيذة، يعتبر الشاي مشروبا صحيًّا في حال تم تحضيره، بالطريقة الصحيحة.

ويقول الخبراء، إن الشاي الأكثر إفادة هو ذلك المصنوع من نبات "الكاميليا سينينسيس"، مثل الشاي الأسود، والأخضر، والأبيض، والصيني الأسود.

ويساعد هذا النبات الغني بالفلافونويدات، على مكافحة أضرار الجذور الحرة التي تساهم في الإصابة بأمراض مثل السرطان، وأمراض القلب. كما يحتوي الشاي على الحمض الأميني "L-"theanine؛ الذي يساعد على تخفيف القلق، وحماية الدماغ، والقلب، والكبد، والكلى.

وهناك أنواع أخرى من الشاي لها فوائد صحية مختلفة، مثل شاي البابونج الذي يعالج القلق، وشاي النعناع الذي يهدئ اضطرابات المعدة، وشاي الزنجبيل الذي يساعد على تخفيف الغثيان.

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كما أن الرويبوس، المعروف بـ"الشاي الأحمر"، خالٍ من الكافيين؛ مما يجعله خيارًا جيدًا للأطفال، ولمن لا يحبون مرارة الشاي الأسود.

ولا يحتوي الشاي على سعرات حرارية أو دهون، ولكن إذا تم تحليته، فإنه يزيد من استهلاك السكر اليومي، مما يمكن أن يسبب عواقب صحية.

وعندما يتعلق الأمر بالأطعمة الفائقة، يبرز الشاي الأخضر بسبب احتوائه على أعلى مستويات من مضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين الذي يحمي من السرطان والسكري والتهابات الجلد.

الشاي وفقدان الوزن

لا يمكن الاعتماد على الشاي وحده لفقدان الوزن، لكن الدراسات أظهرت تأثيرًا إيجابيًا للشاي الأخضر في خفض وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر.

ويفضل استشارة الطبيب قبل تضمين كميات كبيرة من الشاي الأخضر في النظام الغذائي.