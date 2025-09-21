اختبار "ذكي" للكشف المبكر عن سرطان القولون

يُثير تنظير القولون مخاوف الكثير من المرضى، ومع ذلك فهو أساس للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة بسيطة، وسريعة، وغير مؤلمة لإجراء الفحص؟

يُعد سرطان القولون والمستقيم ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بين مرضى السرطان حول العالم. ومع ذلك، يُمكن علاجه بفاعلية عند اكتشافه مبكرًا، وفق ما ذكر تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي.

وتكمن المشكلة بأن تنظير القولون، وهو الطريقة الرئيسة للفحص، يُثير القلق، ويؤدي إلى تأخير التشخيص. ويخضع للفحص 35% فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، وهم الأكثر عرضة للخطر.

وفي مواجهة هذا الوضع، يقترح فريق من الباحثين من جامعة جنيف (UNIGE) حلاً جديدًا: الكشف عن سرطان القولون والمستقيم باستخدام اختبار براز بسيط، يُحلل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ومن المعروف، منذ زمن طويل، أن بكتيريا الأمعاء تلعب دورًا في تطور سرطان القولون، ولكن حتى الآن، كان من الصعب ترجمة هذه المعرفة إلى أداة فحص ملموسة. وقد خطى باحثو جامعة بيرغِن خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال فحص ميكروبيوتا الأمعاء على مستوى متوسط، يُسمّى السلالات الفرعية للبكتيريا.

تُتيح هذه الطريقة تحديد الاختلافات المهمة بين البكتيريا، حيث يُمكن لبعضها أن يُعزز السرطان، بينما لا يُؤثر البعض الآخر. في الوقت نفسه، تتميز هذه الطريقة بأنها عامة بما يكفي للعمل مع أفراد ومجموعات سكانية مختلفة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام العملي في الفحص.

ويوضح ميركو ترايكوفسكي، الأستاذ في جامعة بيرغِن ومدير الدراسة: "ركزنا بحثنا على مستوى متوسط ​​من ميكروبيوتا الأمعاء، أي السلالات الفرعية، مما يُتيح لنا فهم كيفية مساهمة البكتيريا في المرض مع الحفاظ على إمكانية اكتشافها في مجموعات سكانية متنوعة".