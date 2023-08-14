وزير الصحة اللبناني: لا شيء فوق المعتاد بالموجة الجديدة من كورونا

قال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إنه ليس هناك ما يستوجب تشديد الإجراءات في ما يخص الموجة الجديدة من فيروس كورونا في لبنان.

وأكد في حديث صحافي، أنه وبحسب فريق الترصد الوبائي، فإن الأرقام تظهر ارتفاعًا بإصابات الكورونا، معتبرًا أن هذا أمر طبيعي في فصل الصيف ونتيجة لأعداد السياح والاختلاط، لكنه أشار إلى أن لا شيء فوق المعتاد.

وأوضح الأبيض أن منظمة الصحة العالمية قالت إن فيروس كورونا ليس من الأوبئة التي تثير القلق في العالم مثله مثل الإنفلونزا.

وكان المكتب الإعلامي لوزارة الصحة قال في بيان على ما يتم تداوله إنها "أخبار غير دقيقة ومبالغ بها حول موجة جديدة من فيروس كورونا في لبنان".

وقال "إن مرض كوفيد 19 وبحسب منظمة الصحة العالمية قد أصبح خارج تعريف الطارئة الصحية التي تثير القلق الدولي، وهو لا يزال يظهر في لبنان كما غيره من البلدان عبر موجات غالبًا ما تتعلق بازدياد النشاطات والتجمعات السياحية أو العائلية".

وأشار البيان إلى أن لبنان شهد ارتفاعًا، ترافق مع الموسم السياحي وازدياد عدد الوافدين إلا أن الحالات المسجلة هي بمعظمها خفيفة ولا تستدعي دخول المستشفى.

وقال البيان إن نسبة إشغال أسّرة المستشفيات سجلت 5% ، ونسبة الوفيات للأيام العشرة الأخيرة بلغت 14، أي 0،4 لكل مئة ألف".

وأضاف البيان أن وزارة الصحة تتابع مع اللجان العلمية ومنظمة الصحة العالمية تطورات الفيروس ومتحوراته، وذكَّر بأهمية اعتماد الوسائل الوقائية وأهمية أخذ اللقاح للتخفيف من أعراض الإصابة.

وكان خبر انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، أثار المخاوف إزاء كيفية مواجهته في ظل الانهيار القائم على مختلف الأصعدة في لبنان، وأثار معه انتقادات لوزارة الصحة لجهة عدم صدور أيّ معطيات عنها تفيد بحقيقة الوضع والجهوزية في التعامل مع الموجة الجديدة من وباء كورونا.