هل النوم على الظهر "خطر" أثناء الحمل؟

منذ اللحظة التي اكتشفتِ فيها حملك، قد تشعرين بالقلق تجاه كل التفاصيل للحفاظ على حمل صحي، وتحرصين على حضور مواعيد المتابعة وتناول الفيتامينات بانتظام، لكن ماذا عن النوم؟ هل النوم على الظهر أثناء الحمل ضار؟

يعتبر النوم على الظهر بعد الأسبوع العشرين من الحمل غير مثالي، حيث يصبح حجم الرحم كبيرًا بما يكفي للضغط على الأوعية الدموية الرئيسة، ما يقلل من تدفق الدم إلى القلب والجنين.

ولكن لا داعي للقلق، فالدراسات التي تشير إلى خطر ولادة جنين ميت بسبب النوم على الظهر ليست قاطعة، حيث تشمل عوامل أخرى مثل انقطاع النفس أثناء النوم.

متى يصبح النوم على الظهر مشكلة؟

بعد الأسبوع العشرين من الحمل، يصبح الرحم كبيرًا بما يكفي ليضغط على الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي، ما قد يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم.

ورغم ذلك، يعتبر النوم لفترات قصيرة على الظهر آمنًا ولا يشكل خطرًا كبيرًا. إذا شعرتِ بالدوار أو عدم الراحة، فهذا إشارة من جسمك لتغيير الوضع.

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وبحسب موقع "كليفلاند"، إليك أفضل وضعيات النوم أثناء الحمل:

النوم على الجانب الأيسر

لتحسين تدفق الدم، لكن النوم على الجانب الأيمن يعد آمنًا أيضًا.

الدعم بالوسائد

يمكن وضع وسادة بين الظهر والفراش لتوفير دعم إضافي وتجنب الضغط على الأوعية الدموية.

لا داعي للقلق الزائد حول وضعية النوم، فجسمك سيخبرك إذا كنت في وضع غير مريح، واحصلي على قسط كافٍ من الراحة، فهو ضروري لك ولجنينك.