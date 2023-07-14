واشنطن بوست: الكحول قتلت عشرات آلاف الأمريكيين خلال جائحة كورونا

قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إن استهلاك الولايات المتحدة للكحول، الذي كان يتزايد بالفعل منذ سنوات تسارع خلال جائحة كوفيد-١٩، حيث سجلت السلطات الصحية في البلاد ارتفاعًا للوفيات الناجمة عن تعاطي الكحول بأكثر من ٤٥ %.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاطي الكحول صنف على أنه المسبب الرئيس لوفاة أكثر من ٥٤ ألف أمريكي، العام ٢٠٢١، بارتفاع كبير عن السنوات السابقة.

وقال مدير المعهد الوطني لإساءة استخدام الكحوليات وإدمانها جورج كوب "إن الصدمات المرتبطة بالوباء تضاف إلى الضغوط التي كانت تدفع الناس إلى معاقرة الخمور، وتفاقم الوضع".

ويشير خبراء إلى عوامل أخرى لارتفاع استهلاك الكحول في الولايات المتحدة ومن بينها نسبة الضرائب المفروضة على الخمور والتي تجعل من سعره منخفضًا مقارنة مع معدلات التضخم في البلاد، بالاضافة إلى اليأس الاجتماعي الذي أدى إلى أزمات تتصل بالصحة العقلية والإدمان في الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيانات المعهد فقد زاد استهلاك الكحول بين عامي ٢٠١٨ و ٢٠٢١ بنسبة ٦.٦ % في جميع أنحاء الولايات المتحدة وهو الأعلى منذ العام ١٩٨٨.

وشهدت الفئة العمرية من ٢٥ إلى ٤٤ عامًا ارتفاعًا في أعداد الوفيات الناجمة على تعاطي الكحول بنسبة ٨٠ %، وفقًا لتحليل "واشنطن بوست" لبيانات مركز السيطرة على الأمراض السارية.

ووجد التحليل أنه مقابل كل 100 ألف شخص في هذا العمر مات 12 شخصًا بسبب مشاكل متعلقة بالكحول في العام 2021.